Садовник назвал самое неподходящее время для стрижки газонов: трава будет слипаться

Лето — идеальный сезон, чтобы расслабиться и насладиться своим садом в самом лучшем виде, но непредсказуемая погода может преподнести ряд проблем, требующих вашего внимания. Без регулярного и тщательного ухода ваш газон может быстро прийти в запущенное состояние и зарости.

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Однако, если вашему газону срочно требуется стрижка, убедитесь, что процесс кошения не нанесет ему еще большего вреда. В недавнем видео энтузиаст садоводства и блогер Майкл Гриффитс в своём TikTok поделился несколькими экспертными советами о самых распространённых ошибках, которые садоводы допускают при стрижке газона.

Одна значительная, но часто недооцениваемая ошибка касается времени, когда именно следует косить газон.

Оказывается, стрижка газона ранним утром может принести больше вреда, чем пользы. "Ранним утром, примерно с 6 до 8 утра, на траве ещё будет роса", – пояснил специалист.

Мокрая трава заставляет вашу газонокосилку работать тяжелее и образует комки мокрой травы. Если нужно, сначала сделайте проход на более высоком уровне, а затем опускайтесь вниз.

Итак, самое неподходящее время для стрижки газона – утро, особенно до 10 часов. Хотя ваша трава может сбиться в комки, это также может нанести вред вашей технике.

Мокрая трава может привести к засорению газонокосилки, а не просто перегрузить её работу. Существует также несколько других проблем, которые могут возникнуть из-за неправильного кошения.

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