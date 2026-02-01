Украинцам введут обязательную верификацию Starlink: для чего это нужно и что изменится

В Украине введут обязательную верификацию терминалов Starlink – работать смогут только авторизованные устройства, а все несоответствующие будут отключены. Отмечается, что это решение, принятое совместно со SpaceX, должно полностью исключить использование Starlink российскими дронами и усилить безопасность в небе.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. По словам главы оборонного ведомства, SpaceX приняла экстренные технические меры, чтобы исключить использование терминалов спутниковой связи Starlink на российских дронах.

Речь идет о реальных ограничениях, которые уже повлияли на способность врага применять эту технологию для управления беспилотниками и передачи данных. Впрочем, это лишь первый этап. Следующим шагом станет внедрение системы, при которой на территории Украины смогут работать исключительно авторизованные терминалы Starlink. Такой подход должен полностью перекрыть возможность нелегального или вражеского использования спутникового интернета, в частности для военных целей оккупантов.

Михаил Федоров сообщил, что уже в ближайшие дни для украинских пользователей будут обнародованы официальные инструкции по регистрации и верификации терминалов Starlink. Процедура, по его словам, будет максимально простой, быстрой и удобной, чтобы не создавать лишних трудностей для гражданских и критической инфраструктуры.

В то же время министр предупредил, что все неварифицированные терминалы будут отключены от сети. Отмечается, что это решение является принципиальным и направлено на усиление безопасности, ведь неконтролируемое использование оборудования может представлять угрозу не только на фронте, но и в тылу.

В Минобороны подчеркивают, что речь идет не об ограничении доступа украинцев к связи, а о наведении порядка и введении четких правил пользования стратегически важной технологией в условиях войны. Именно контроль и прозрачность должны стать ключевыми элементами новой системы.

Михаил Федоров отдельно поблагодарил Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке Украины. По его словам, системное решение, которое сейчас готовится к внедрению, полностью исключит использование технологии Starlink российскими оккупантами в будущем.

