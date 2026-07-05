Как спастись от невыносимой жары ночью: двухсекундный трюк

Поскольку на прошлой неделе температура превышала 35 °C, многие украинцы искали способы охладиться, используя множество лайфхаков из интернета и часто ошибаясь. Особенно эта проблема актуальна во время сна.

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Эксперты Good Housekeeping поделились двухсекундным лайфхаком, который избавит вас от духоты и жары ночью и обеспечит качественный и спокойный сон, пишет Express.

Специалисты предложили простой шаг, который может существенно повлиять на то, как вы ощущаете жару ночью, – это отодвинуть кровать подальше от стен, особенно наружных, или от всего, что находится под прямыми солнечными лучами.

Во время жары стены, подвергающиеся воздействию прямых солнечных лучей, могут поглощать большое количество тепла в течение дня. Даже после захода солнца и понижения температуры на улице эти стены продолжают отдавать накопленное тепло обратно в комнату.

Если ваша кровать прижата вплотную к стене, которая нагревалась весь день, вы можете сделать жаркие ночи ещё более некомфортными. Стена продолжает излучать тепло ещё долго после захода солнца, а это значит, что вы фактически пытаетесь спать рядом с огромным радиатором.

Сдвинув кровать всего на несколько сантиметров, вы можете улучшить ситуацию. Этот небольшой зазор позволяет воздуху свободнее циркулировать, уменьшая количество тепла, передаваемого от стены к матрасу.

Напомним, Европа страдает от аномальной жары – исключением не стала и Бельгия, в столице которой расположена штаб-квартира Европейской комиссии. В здании Берлемон 26 июня были вынуждены отключить систему кондиционирования воздуха. Однако это коснулось не всех сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе продолжается аномальная жара, от которой гибнут десятки людей. В ряде стран ежедневно фиксируются рекордные показатели температуры воздуха: столбики термометров поднимаются до 35, 37 и даже свыше 40 градусов по Цельсию.

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