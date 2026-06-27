"Это как феодализм": жара заставила штаб Еврокомиссии выключить кондиционеры, но не для всех

Европа уже неделю страдает от аномальной жары – исключением не стала и Бельгия, в столице которой расположена штаб-квартира Европейской комиссии. В здании Берлемон (Berlaymont) в пятницу, 26 июня, были вынуждены отключить систему кондиционирования воздуха. Однако это коснулось не всех сотрудников ЕК.

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Об этом пишет Politico. Сотрудники, работающие в здании Берлемон, в полдень получили следующие SMS-сообщения: "В связи с экстремальными погодными условиями система кондиционирования на этажах с 1 по 7 будет отключена до конца дня".

В этом 13-этажном здании расположены офисы президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 26 членов комиссии и около 3 000 сотрудников. Фон дер Ляйен работает на 13-м этаже, а офисы большинства членов комиссии находятся на 8-м этаже и выше.

В начале этой недели Европейская комиссия опубликовала рекомендации для своих сотрудников, среди которых – избегать выхода на улицу в самые жаркие часы дня, регулярно пить воду и начинать рабочий день раньше.

Эти советы вызвали возмущение у некоторых сотрудников Комиссии, работающих в зданиях без кондиционеров, в частности в Генеральном директорате по вопросам сельского хозяйства (DG AGRI).

"Это как феодализм", – сказал Politico чиновник Еврокомиссии, работающий на нижнем этаже здания Берлемон, пожелавший остаться анонимным. Он имел в виду тот факт, что на верхних этажах, где расположены кабинеты комиссаров, кондиционеры продолжают работать. Другой чиновник согласился, что это "позор".

Третий сотрудник, работающий на 8-м этаже, сообщил изданию в пятницу, что даже при включенном кондиционере температура внутри все равно составляла 25,7 градусов.

Европейский парламент на этой неделе также столкнулся с отключениями электроэнергии из-за значительного энергопотребления, связанного с включением системы охлаждения.

Волна жары вновь вызвала дискуссию об отсутствии систем кондиционирования в домах и офисах на большей части территории Европы. Лишь примерно пятая часть домохозяйств на континенте имеет кондиционеры. В Бельгии пятая часть всех поездов не оборудована кондиционерами, что вынудило национальную железнодорожную компанию отменить многие рейсы в часы пик.

Как пишет Independent, сильная жара в Лондоне стала причиной отмены мероприятия, посвященного проблеме экстремальной жары.

Мероприятие, которое должно было состояться в среду в библиотеке Шоу при Лондонской школе экономики в рамках Недели климатических действий, было отменено после того, как Метеорологическая служба опубликовала "красное" предупреждение о погоде для Большого Лондона.

"Место проведения мероприятия, как и большинство зданий в Лондоне, не оборудовано системами охлаждения, и мы не можем рисковать самочувствием докладчиков и гостей, подвергая всех очень неприятным условиям в помещении в дополнение к жаркой поездке к месту проведения", – отметили в Zurich Climate Resilience Alliance.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе продолжается аномальная жара, от которой гибнут десятки людей. В ряде стран каждый день фиксируются рекордные показатели температуры воздуха столбики термометров поднимаются до 35, 37 и даже более 40 градусов по Цельсию.

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