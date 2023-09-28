Как сказать по-украински 'на ночь глядя': пример от Леси Украинки на замену распространенному русизму

Не зная правильной замены русских устоявшихся выражений, мы часто переводим их дословно. Таким образом и появляется суржик и калька. Например, о случившемся в позднее время суток говорят "на ночь глядя".

OBOZREVATEL разбирался, почему эту фразу нельзя переводить дословно. В украинском языке есть очень благозвучный заменитель.

Даже в интернет-статьях часто можно встретить предложение в стиле: "каву не можна пити на ніч дивлячись", или "на ніч дивлячись, температура почала падати".

Такие ошибки обычно допускает машинный автоматический перевод. Языковеды рассказали, что русскому "на ночь глядя" отвечает украинское выражение "проти ночі".

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К примеру:

Не виходь на вулицю проти ночі, в місті небезпечно.

Коли хтось постукав у двері проти ночі, Марія дуже злякалася.

Окупанти прийшли проти ночі, спершу постукали, а потім виламали двері.

Это выражение употребляли литературные классики. У Леся Украинки читаем: "Не згадуй проти ночі, бо присниться! ". А Григор Тютюнник писал: "Проти ночі мороз брався ще більший, ніж був звечора".

Не обходят фразу и современные писатели. "Чи не мав я рації, коли казав, що не варто їхати проти ночі? " – пишет Юрий Винничук.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно на украинском: точечный или точечный.

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