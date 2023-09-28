'Точечний' или 'точковий': какое слово правильно на украинском

С образованием прилагательных часто возникают проблемы. Важно заботиться о чистоте украинского языка и избегать суржика, русизмов и кальки.

Например, сложности возникают с употреблением слов "точечний" и "точковий". OBOZREVATEL разбирался, какое из этих слов является правильным.

Языковеды объясняют, что от слова "точка" образуется нормативное прилагательное "точковий". "Точечный" – это языковая калька, которой следует избегать.

Толковый словарь дает несколько определений прилагательному "точечный".

1. "Точковий" – состоящий из нескольких точек.

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К примеру:

Бабуся сплела мереживо з точкового орнаменту.

На малюнку був старанно виведений точковий розпис.

2. "Точковий" – это тот, который имеет вид точки, то есть очень мал по размеру.

К примеру:

На боковому крилі авто почалася точкова корозія.

3. "Точковий" – это то, что направлено на отдельные места и точки на определенной поверхности.

К примеру:

Лікарка зробила якісний точковий масаж, і поперек перестав боліти.

Сьогодні на занятті ми будемо вивчати точкове зварювання.

Кстати, слово "точковий" " имеет двойной ударение. Можно сказать "очкОвий" і "точковИй" – оба варианта будут правильными.

Однако в походном наречии ударение одно – "точкоОво".

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