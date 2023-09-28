"Точечний" или "точковий": какое слово правильно на украинском
С образованием прилагательных часто возникают проблемы. Важно заботиться о чистоте украинского языка и избегать суржика, русизмов и кальки.
Например, сложности возникают с употреблением слов "точечний" и "точковий". OBOZREVATEL разбирался, какое из этих слов является правильным.
Языковеды объясняют, что от слова "точка" образуется нормативное прилагательное "точковий". "Точечный" – это языковая калька, которой следует избегать.
Толковый словарь дает несколько определений прилагательному "точечный".
1. "Точковий" – состоящий из нескольких точек.
К примеру:
Бабуся сплела мереживо з точкового орнаменту.
На малюнку був старанно виведений точковий розпис.
2. "Точковий" – это тот, который имеет вид точки, то есть очень мал по размеру.
К примеру:
На боковому крилі авто почалася точкова корозія.
3. "Точковий" – это то, что направлено на отдельные места и точки на определенной поверхности.
К примеру:
Лікарка зробила якісний точковий масаж, і поперек перестав боліти.
Сьогодні на занятті ми будемо вивчати точкове зварювання.
Кстати, слово "точковий" " имеет двойной ударение. Можно сказать "очкОвий" і "точковИй" – оба варианта будут правильными.
Однако в походном наречии ударение одно – "точкоОво".
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