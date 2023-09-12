Как сказать на украинском 'выпучить глаза': объяснение

Большинство украинцев, которые долгое время говорили по-русски, не всегда знают все тонкости перевода определенных выражений и слов на государственный. Например, фраза "выпучить глаза" вызывает множество вопросов.

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Но в украинском языке есть красивый заменитель этому выражению. Об этом рассказал известный языковед Александр Авраменко.

Российское выражение "выпучит глаза", на украинский переводится, как "вирячити очі".

Интересно, что очень выпуклые, выпяченные из орбит глаза называют "витрішкуватими". Поэтому "пучеглазый" переводится, как "витрішкуватий".

Между прочим, слово с таким же корнем запечатлено и во фразеологизме ""витрішки продавати", что значит ничего не делать, смотреть, разглядывать вокруг.

Также распространенное выражение "потеряют дар речи", когда что-то поразило и шокировало так, что не в состоянии говорить, можно перевести одним словом: "заціпило".

Например, "Коли краля увійшла до кімнати, йому ніби заціпило"..

Авраменко рассказал и то, как назвать "молочку" на украинском, потому что это слово – это типичный суржик. Молочную продукцию в Украине издавна называли "набілом".

Слово "набил" использовали даже классики литературы. У Ивана Франко встречаем: "Адже це ті самі хлопи, яких щодня бачимо на торгах, які нам носять набіл".

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