Как на украинском назвать 'молочку': благозвучный заменитель, который мало кто знает

Иногда мы используем определенные слова, даже не догадываясь, что это суржик или калька из русского. К примеру, мы идем в магазин, чтобы купить творог, молоко, кефир или сметану, но чтобы не перечислять все по отдельности, употребляем общее обозначение "молочка".

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Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко отметил, что лучше не использовать этот термин. По его словам, в украинском языке есть очень благозвучный заменитель.

"Молочка" – это типичный суржик. Молочную продукцию в Украине издавна называли "набілом".

К примеру:

Бабуся привезла на базар свіжий набіл, але його швидко розкупили.

В кімнаті пахло свіжим молоком – на столі лежав ранковий набіл.

Слово "набіл" использовали даже классики литературы. У Ивана Франко встречаем: "Адже це ті самі хлопи, яких щодня бачимо на торгах, які нам носять набіл".

В магазинах и на рынках часто можно услышать фразы типа: "А у вас є молочка на развес ?". Правильно будет: "Чи є у вас набіл на вагу?".

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