Как сказать на украинском 'входить во вкус': Авраменко назвал идеальные соответствия

Иногда российские фразеологизмы и устоявшиеся фразы довольно трудно перевести на украинский. Однако чем чаще мы практикуем язык и пополняем словарный запас новыми выражениями, тем быстрее мы "входим во вкус".

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Конечно, "входить во вкус" – это русское изречение, но ведь не сразу приходит на ум украинский аналог. Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как перевести этот фразеологизм на украинский.

"Входить во вкус" – значит начать испытывать удовольствие от чего-то.

Языковед отметил, что один из вариантов перевода может быть дословный и прямой – "входити в смак".

Также можно по словам Авраменко, применить один из следующих переводов:

"добирати смаку";

"розсмаковувати".

В целом языковед подытожил, что абсолютно правильными являются все три варианта перевода.

Иногда, слыша как украинцы портят родной язык русизмами и суржиком, хочется "згоріти від сорому". Но гореть не придется, потому что так говорить тоже нельзя. Эта фраза – дословный (и неправильный) перевод русского "сгореть со стыда". Как нужно перевести это изречение – читайте в материале.

Даже детские вещи мы в основном привыкли называть словами "пустышка" (или "пустышка"), "коляска", "погремушка". Как правильно называть вещи для младенцев, – разбирался OBOZREVATEL.

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