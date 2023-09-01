Как назвать на украинском 'пустышку' и 'коляску': правильные варианты

Отказываясь от суржика, русизмов и кальки, мы заботимся о чистоте родного языка. Детские вещи, например, украинцы в основном привыкли называть русскими словами: "пустышка", "коляска", "погремушка" и т.д.

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У этих слов достаточно благозвучные, а иногда даже интересные украинские соответствия, о которых мало кто знает. Как назвать на украинском вещи для младенцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

В сети предлагают "пустышку" называть"дурником", "смочком" або "мізюком".

"Погремушка" на украинском будет "брязкальце" або "брязкітке".

Младенца заматывают не в "пеленку", а в "сповиток" – согласитесь, это слово очень звучит очень красиво.

Кормят малышей не из "бутылочки", а из "пляшечки".

"Детская коляска" – тоже типичный суржик. Малышей возят в "дитячому візочку".

Спят дети не в "кроватке", а в "ліжечку". "Колиска" же происходит от слова "колисати" – традиционно это слово употребляли для обозначения подвешенной на вереницах кроватки. Например: "Мені наче сниться, що хитав мене хтось у колисці і співав надо мною тихесенько" (Марко Вовчок).

Выражение "з колиски" означает "с детства, с ранних лет". А "стояти (бути і т. ін.) біля колиски" в переносном смысле – это способствовать зарождению и развитию чего-либо нового. Например:"Іван Котляревський стояв біля колиски народження нової української літератури".

Детскую игрушку часто ошибочно называют "куклою". На самом же деле Барби совсем не "кукла", а "лялька".

Также пользователи обратили внимание на то, что диалекты обогащают литературный язык, однако украинские синонимы "пустышки" употребляют очень редко. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда значения "дурника", "смочка" или "мізюка" поймут не все.

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