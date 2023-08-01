Відмінити чи скасувати: как правильно сказать на украинском

Суржик, калька и русизмы – главные враги украинского языка, однако не менее распространенной ошибкой является неправильное употребление некоторых слов. К примеру, закон "скасовують" чи "відміняють"? И как правильно перевести популярный в супермаркетах восклицание: "Охрана, отмена": "охороно, відміна" чи "охороно, скасування/скасовано"?

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Языковеды говорят, что между этими словами существует существенная разница. OBOZREVATEL разбирался, что нужно "відміняти", а что – "скасовувати".

Слово "відміняти" в украинском языке есть, но часто его используют по русскому аналогу. Для признания чего-то недействительным, незаконным, для прекращения действия чего-то следует употреблять слово "скасовувати". Например: скасувати вирок, закон, указ, постанову, заняття в університеті тощо.

Толковый словарь дает такое определение слову "відміняти": делать кого-то, что-нибудь иным, изменять. Например: "Природа могла б самовільно, не потребуючи праці, усе відміняти на краще (Микола Зеров). Иногда это слово путают с відмінювати". "Відмінюють" обычно окончание слова за падежами.

То есть, встречи нужно "скасовувати", а не "відміняти". Занятия в школе во время карантина также "скасовують". А "охрана, отмена" правильно переводится как "охороно, скасувати/скасовано".

В качестве синонимов к "скасувати" можно использовать "анулювати", "припинити", "відкликати".

Кстати, языковед объяснил еще одну распространенную ошибку. Слово "однофамилец" ошибочно считают русизмом. Образовано оно из двух частей: "одно" и "фамилец". Последнее происходит не от русского языка, а из латыни и буквально означает "familia" – "семья, семья". Детальнее об этом – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно назвать украинские кухонные принадлежности: половник или черпак.

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