Как назвать на украинском 'горбушку' хлеба: благозвучные варианты

Паляница стала национальным символом сопротивления в российско-украинской войне. По этому "маркеру" определяли врагов-оккупантов. Однако мы до сих пор употребляем в быту слово "горбушка" на обозначение ломтика от края хлеба или паляницы, – а это грубая ошибка, типичный суржик.

Известный языковед и преподаватель Александр Авраменко рассказал, как правильно перевести "горбушку". Эксперт советует использовать старинное украинское слово, о котором мало кто знает.

Паляницей называют круглый хлеб, в составе которого – пшеничная мука. Хлеб имеет характерный горизонтальный надрез. Название происходит от слова "палити", ведь при выпекании под действием высоких температур сверху образуется сухая, иногда даже пригоревшая корочка.

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Что может быть лучше запаха свежеиспеченной теплого хлеба? И что может быть вкуснее хрустящей ароматной… нет, не "горбушки" – это слово следует убрать из лексикона. Можно использовать благозвучный "окраєць".

К примеру:

Олеся винесла з хати окраєць хліба та простягла дідусеві.

"Хто з’їв окраєць паляниці? Як я тепер її у церкву понесу?, - бідкалася тітка, невдоволено зиркаючи на малого".

Ломтик от края хлеба также называют "цілушкою". Это довольно древнее украинское слово, которое почти вышло из употребления, однако его еще можно услышать в сельских местностях. "Цілушку" иногда ошибочно считают диалектом.

"Винеси мені цілушку хліба, зранку нічого не їв".

Мати витягла з печі паляницю, хотілося швидше відкусити підрум’янену цілушку.

Авраменко вдобавок рассказал, почему паляница стала символом сопротивления. Русские не могут произнести это слово, в их языке нет мягкого звука [ц'], потому и получается что-то вроде "паляница". Аналогичная ситуация со словами "криниця", "полуниця", "водиця", "Укрзалізниця" и т.д.

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