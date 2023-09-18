Как сказать на украинском 'оставить в покое': многие путают

При переводе иноязычных фраз часто теряется их первоначальный смысл. Это касается и распространенного выражения "оставить кого-то в покое".

Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко. По его словам, ошибочные языковые клише – это распространенная проблема в Украине.

На первый взгляд, кажется, что "залишити когось у спокої"– это правильный дословный перевод, но это не так.

Дело в том, что это калька из русского "оставят кого-нибудь в покое", а правильно говорить "дайте мені спокій".

Слово "залишати" нужно использовать в таких конструкциях, например, "залишити у спадок", "не залишити каменя на камені" или "не залишити мокрого місця".. Это тоже устойчивые соединения слов.

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Также Авраменко объяснил, как на украинском будет известна фраза "у черта на куличках". Дословно перевести это выражение нельзя, потому что в нашем языке даже не существует такого слова, как "кулички".

В русском это слово означает "очень далеко" и в украинском есть много колоритных фразеологизмов с таким значением.

Например, "у чорта на болоті", "за тридев'ять земель", "на краю світу", "у тридесятому царстві", "де Макар телят пасе" и многие другие.

Ранее OBOZREVATEL публиковал традиционный вариант, как на украинском будет выражение "шиворот-навыворот".

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