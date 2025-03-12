Как обжаловать решение ВЛК в Украине: подробное объяснение

Военно-врачебная комиссия (ВЛК) осуществляет военно-врачебную экспертизу, на основе которого определяют пригодность по состоянию здоровья к военной службе граждан. Впрочем, решение ВЛК в Украине можно обжаловать.

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Об этом сообщается в Министерстве юстиции. Существует два способа обжалования – внесудебный и судебный.

Внесудебный процесс: жалобы на решения районных или городских ТЦК и СП направляются в областные территориальные центры контроля или в Киевский городской ТЦК и СП.

Решения областных территориальных центров комплектования или Киевского городского ТЦК можно обжаловать в Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВЛК) или региональной военно-врачебной комиссии.

Решения региональных военно-врачебных комиссий обжалуются в ЦВЛК или в судебном порядке.

Решение ЦВЛК можно обжаловать только через суд. Для подачи жалобы необходимо предоставить заявление с обоснованием и необходимыми документами. Важно указать четкие основания.

Судебный порядок: обжалование проводится через административный суд.

Срок три месяца после вручения решения по результатам досудебного обжалования или шесть месяцев со дня, когда гражданин узнал о нарушении прав.

Следует отметить, что решение о пригодности к службе действительно в течение 12 месяцев с даты прохождения осмотра. Если лицо признают непригодным или с возможностью повторного осмотра через 6-12 месяцев, решение реализуется сразу.

В мирное время срок действия решения ВЛК составляет 5 лет.

Напомним, Кабинет Министров Украины усилил защиту прав лиц с инвалидностью. Теперь их данные будут отображаться в приложении Резерв+ даже без военно-больничной комиссии. К тому же информация о лицах с инвалидностью будет автоматически вноситься в реестр Оберег. И таким людям можно установить непригодность к службе без ВЛК.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля, Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий срок прохождения ВЛК для граждан, признанных ограниченно пригодными к военной службе. Теперь у них есть время до 5 июня 2025 года. Решение было принято из-за того, что за 8 месяцев действия предыдущего закона только 25% военнообязанных, подлежащих повторному медицинскому осмотру, фактически его прошли.

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