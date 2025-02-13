Зеленский подписал закон о продлении сроков прохождения ВЛК: что известно

Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий срок прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) для граждан, признанных ограниченно пригодными к военной службе. Теперь у них есть время до 5 июня 2025 года.

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Об этом свидетельствует карта законопроекста на сайте Верховной Рады. Такое решение было принято из-за того, что за восемь месяцев действия предыдущего закона только 25% военнообязанных, подлежащих повторному медицинскому осмотру, фактически его прошли. Это усложняло исполнение нормы закона в установленные сроки.

Отныне мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно пригодными к службе до вступления в силу настоящего закона, должны самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования (ТЦК) или использовать электронный кабинет призывника для получения направления на ВЛК.

Ранее последний срок был установлен на 4 февраля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока прохождения ВЛК ограниченно подходящими лицами. Этим документом дедлайн должен быть перенесен на четыре месяца – до 5 июня. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что до принятия этого закона ТЦК не будут штрафовать тех, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля.

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