Как проверить, не попал ли военнообязанный в список уклонистов: подробное объяснение

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения в Украине каждый военнообязанный должен четко понимать свой правовой статус. Если человек избегает выполнения обязанностей перед государством – в частности, не появляется по повестке – его могут внести в список розыска как уклониста.

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OBOZ.UA рассказывает, как проверить, не попал ли военнообязанный в список уклонистов. Вся информация о военнообязанных фиксируется в единой электронной базе под названием "Оберег".

Этот реестр объединен с шестью другими государственными базами данных и помогает системно учитывать граждан, подлежащих мобилизации. Как объяснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, единственным органом, который вносит данные в "Оберег", являются ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки).

Чтобы узнать свой статус, нужно лично обратиться в ТЦК по месту вашей регистрации или позвонить в центр. Также, если есть сомнения относительно того, не подали ли вас в розыск, стоит отправить запрос в полицию – именно она выполняет розыскные мероприятия после получения соответствующей информации от ТЦК.

Еще один способ – проверить судебные реестры. Если на вас подано в суд в связи с неявкой по повестке или уклонением, информация об этом будет в открытом доступе в Едином государственном реестре судебных решений. По номеру вашего ИНН или ФИО можно найти соответствующее постановление.

Важно понимать, что если человек игнорирует вызовы ТЦК, то данные о нем передаются в Нацполицию или СБУ, которые имеют полный доступ к реестру "Оберег". Это позволяет быстро найти контактную информацию и место пребывания такого лица, а также принять меры по привлечению к ответственности согласно действующему законодательству.

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