Могут ли выписать военнообязанному сразу несколько штрафов: детальное объяснение

В Украине за нарушение правил воинского учета военнообязанные граждане могут получать штрафы. Сумма может достигать 25 тысяч гривен.

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Штрафовать могут по многим причинам, и за каждое нарушение составляется отдельный административный материал. Может ли быть выписано военнообязанному сразу несколько штрафов, читайте в материале OBOZ.UA.

Могут ли выписать сразу несколько штрафов

Военнообязанному могут одновременно зафиксировать несколько административных правонарушений.

При этом штраф будет только один – за самое серьезное из них, рассказал начальник юридической службы Херсонского ТЦК и СП, майор юстиции Сергей Мякенький в эфире телемарафона.

Если гражданин совершил сразу несколько нарушений: например не обновил данные до 16 июля 2024 года, не явился по повестке, а также не прошел повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня – каждое оформляется отдельно.

Это предусмотрено статьей 36 Кодекса об административных правонарушениях, говорит военный.

Однако "административное взыскание налагается в пределах санкции наиболее существенного правонарушения", добавил Сергей Мякенький.

Поэтому, даже если нарушений несколько, штраф будет один.

"Несмотря на то, что как по статье 210, так и по статье 210 прим КУоАП минимальный штраф – одинаковый, а это 17 тыс. грн, – взыскание будет наложено только одно, даже если зафиксировано несколько правонарушений одновременно", – сказал военный ТЦК.