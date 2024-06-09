Как правильно перевести на украинский 'зайти в тупик': речь совсем не о безысходности

Дословный или приближенный к нему перевод фразеологизмов – один из самых легких способов совершить ошибки в речи. Продемонстрировать это можно на примере выражения "зайти в тупик".

О том, насколько неадекватен его прямой перевод, написал в своей работе "Поиск украинского слова, или Борьба за национальное "я" языковед и поэт Святослав Караванский. Он сравнил значение фразеологизма с переводом, который представляют русско-украинские словари.

Караванский приводит пример такого перевода: "він відчув, що зайшов у безвихідь". По мнению ученого, он свидетельствует о низкой языковой эрудиции составителей словаря, предложивших такой вариант.

Языковед изучил русские фразеологические словари и указал, что они объясняют выражение "оказаться в тупике", как смутиться, быть озадаченным, не знать, что делать /и думать/, не знать, на какую тропу ступить.

Следовательно, перевод, намекающий на тупик, является примером "механической" работы, без понимания четкого значения фразеологизма. В украинском языке лучше переводить соединение "ставить в тупик" так:

збивати з пантелику;

збентежувати;

спантеличувати;

змушувати зніяковіти;

знітити.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести фразеологизм "наставит на путь истинный".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.