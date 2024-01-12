Как будет на украинском 'наставить на путь истинный': все варианты

Фразеологизмы – это интересные и часто даже колоритные языковые обороты, которые сформировались исторически. Крылатые выражения часто связаны с фольклором, народным творчеством, пословицами, поговорками, традициями определенных регионов.

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Каждый язык имеет свои фразеологизмы, и обычно дословный перевод не передает смысла и содержания фразы. Например, выражение "наставить на путь истинный" имеет несколько интересных соответствий. OBOZ.UA собрал самые лучшие варианты перевода.

"Наставить на путь истинный" означает воздействовать на кого-то таким образом, чтобы побуждать к изменению поведения в добрую сторону, склонить к чему-нибудь хорошему.

Конечно, можно сказать и "наставляти на путь істинний", но есть и другие уместные ответчики:

навчати розуму;

на добрий розум навчати;

наставляти на праведну путь;

напоумляти, напоумити;

навести на добрий розум;

напутити на все добре;

бути дороговказом.

В качестве примеров можно привести следующие варианты применения:

А дитина наша, – каже, – ще молоденька, нехай ми ще самі її покохаємо та навчимо на розум добрий (Марко Вовчок).

"Треба навчати його розуму, бо з шляху істинного зіб’ється", – бідкалася бабуся про долю онука.

Сидів Степан за шинквасом з ранку до пізньої ночі, і вирішила жінка вдатися до хитрощів, щоб його напоумити.

Прийшов Олесь до панотця, щоб той навів його на добрий розум, а панотець сказав, що не його настанови, а лише віра істинна може бути дороговказом.

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