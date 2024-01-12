Как будет на украинском "наставить на путь истинный": все варианты
Фразеологизмы – это интересные и часто даже колоритные языковые обороты, которые сформировались исторически. Крылатые выражения часто связаны с фольклором, народным творчеством, пословицами, поговорками, традициями определенных регионов.
Каждый язык имеет свои фразеологизмы, и обычно дословный перевод не передает смысла и содержания фразы. Например, выражение "наставить на путь истинный" имеет несколько интересных соответствий. OBOZ.UA собрал самые лучшие варианты перевода.
"Наставить на путь истинный" означает воздействовать на кого-то таким образом, чтобы побуждать к изменению поведения в добрую сторону, склонить к чему-нибудь хорошему.
Конечно, можно сказать и "наставляти на путь істинний", но есть и другие уместные ответчики:
- навчати розуму;
- на добрий розум навчати;
- наставляти на праведну путь;
- напоумляти, напоумити;
- навести на добрий розум;
- напутити на все добре;
- бути дороговказом.
В качестве примеров можно привести следующие варианты применения:
А дитина наша, – каже, – ще молоденька, нехай ми ще самі її покохаємо та навчимо на розум добрий (Марко Вовчок).
"Треба навчати його розуму, бо з шляху істинного зіб’ється", – бідкалася бабуся про долю онука.
Сидів Степан за шинквасом з ранку до пізньої ночі, і вирішила жінка вдатися до хитрощів, щоб його напоумити.
Прийшов Олесь до панотця, щоб той навів його на добрий розум, а панотець сказав, що не його настанови, а лише віра істинна може бути дороговказом.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинский фразеологизм "шпака удрати".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.