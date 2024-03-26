Как поздравить на украинском 'с прошедшим': эквивалент знают не все

Знаете ли вы, как правильно поздравить на украинском языке с уже прошедшим праздником? До перехода с русского многие из нас говорили "с прошедшим", а сейчас не знают, чем заменить эту фразу.

OBOZ.UA попытался разобраться, какую формулировку лучше применять в этом случае, чтобы не прибегнуть к суржику или кальке. И вот какие ответы нам удалось найти.

С точки зрения структуры русская разговорная фраза неполная. В ней пропущено слово "праздник", которое на самом деле главное в этом словосочетании. Подразумевается, что человек, которого поздравляют, сам из контекста поймет, о чем идет речь. И что его поздравляют с праздником и с каким именно праздником. Из-за своей структуры такая усеченная формулировка кажется сложной для перевода. Ведь интуитивно хочется перевести ее таким же неполным словосочетанием.

Между тем, как поздравить собеседника полной формулировкой – это на самом деле проявление уважения. Вы не бросаете ему или ей фразу в надежде на понимание контекста, а полноценно выражаете свою мысль. Поэтому филологи и эксперты по этикету не советуют искать эквивалент усеченной формулы "с прошедшим", а говорить:

Вітаю вас з минулим святом;

Вітаю вас зі святом, що минуло;

Вітаю з минулим днем народження / Різдвом / Днем незалежності.

Пусть вы потратите больше слов и лишнюю секунду времени, но при этом покажете собеседнику свое внимание. Ведь каждому человеку приятно, когда, скажем, о дате его рождения помнят и поздравляют с ним лично.

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