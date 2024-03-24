Как назвать на украинском 'хулигана': интересные соответствия, которые сделают ваш язык ярче

Для обозначения дерзких людей часто используют слово "хулиган", однако немногие знают, что в украинском языке есть колоритные соответствия. Можно использовать синоним "дебошир", однако и здесь есть нюансы.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко отметил, что слово "дебошир" мы позаимствовали из французского языка, а "хулиган" – из английского. Он рассказал об интересных украинских соответствиях, которые сделают язык ярче.

Хулиган – это не русизм. Слово пришло из английского "hooligan" – так называли грубых нарушителей общественного порядка. Происхождение термина точно не установлено, но сохранились источники, указывающие на активное использование слова в рапортах лондонской полиции XIX века. Согласно одной из версий, термин возник от имени Патрика Хулигена, жившего в Лондоне и уважением к законам не славившимся.

Говорить "хулиган" – это не ошибка. Однако можно обогатить словарный запас украинскими соответствиями:

бешкетник;

шибеник;

розбишака;

задирака;

заводіяка;

шалапут;

шибайголова;

халамидник;

паливода.

К примеру:

На уроці літератури ми читали оповідання Володимира Винниченка "Федько-халамидник".

Петро, ще той задирака, завжди провокував у шинку конфлікти.

Мати казала Марусі не задивлятися на Олексу, бо з дитинства він був шибайголовою та розбишакою.

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