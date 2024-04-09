Как поставить ударение в слове 'крашанка': откуда происходит слово и почему в нем нет российских корней

Вскоре христиане восточного обряда будут отмечать самый главный праздник – Пасху. Неизменными атрибутами пасхального стола является сдобный сладкий хлеб, украшенный глазурью и выпеченный с добавлением различных сухофруктов, а также яйца – крашанки.

Праздничный хлеб иногда ошибочно называют "куличом" – на самом деле в нашем языке такого слова нет, украинцы издавна пекут паски. Возникает вопрос: не является ли слово "крашанка" также русизмом, что произошло от слова "красить"? Как поставить ударение в слове "крашанка" и откуда происходит слово – разбирался OBOZ.UA.

Ударение в слове

В слове "крашанка" ударение следует ставить на слог с буквой "а": кра́шанка: кра́шанки, кра́шанці, крашанки́, крашано́к.

История и происхождение

Доктор философии в сфере права, краевед Иосиф Осецкий в своем труде "Индоевропейская этимология названий обрядовых пасхальных яиц в свете этнолингвистики и системного анализа" отметил, что ранее пытались найти объяснение слов "писанка" и "крашанка" на основе сравнения со словами других языков с тем же значением и схожим звучанием. Этот подход не всегда был аргументирован.

Например, слово "писанка" действительно есть в языках некоторых народов Европы. Так называют яйцо, которое накануне Пасхи украшают орнаментом или росписью. В каком языке впервые возникло это название – определить невозможно.

"Крашанкой" называют пасхальное яйцо, окрашенное в один цвет. Есть теории, что название происходит от русских слов "краска", "красить", однако это не соответствует действительности.

Есть и третье название пасхального яйца – "галунка". Эта лексема существует исключительно в украинском языке.

Прежде всего, стоит отметить, что у праукраинцев задолго до распространения христианства существовал культ возрожденного весеннего Солнца – "Великий день". Праздник был приурочен ко дню весеннего равноденствия. Яйца были символами возрождения, солнца и новой жизни.

Осецкий отметил, что такой символизм пасхальных яиц зафиксирован во многих словарях украинского языка. Он обратил внимание, что в словах "писанка", "галунка" и "крашанка" содержится общий индоевропейский корень "ка" – "солнце", "радость". Частицу "-ан-" можно рассматривать и как реликт индоевропейского существительного "аньдя" – "яйцо".

В слове "писанка" языковеды выделяют также признаки индоевропейских слов "пеш" или "пеша", означающие "украшение", "орнамент". Вероятно, это связано с особым способом украшения. Осецкий отмечает: если взять сложное трехчленное слово "пеша-аньдя-ка", несущее значение "орнаментированное яйцо-солнце", то в устной речи можно было бы упростить его к "писанка". А вот в слове "крашанка" есть признаки слов "крийаа" – обряд жертвоприношения и асaн – "кровь". Поэтому сумма слов "крийаа-асян-аньдя-ка" могла упрощаться до "крашенки".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударение в слове "гамселить".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.