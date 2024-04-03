Знают очень мало людей: как правильно ставить ударение в слове 'гамселити'

Одной из отличительных черт украинского языка является его необычайное богатство – почти каждое слово имеет несколько синонимов. Больше всего их образовалось для глагола "бити" и один из самых популярных его синонимов – это "гамселити". Но правильно ли вы ставите в нем ударение?

Все дело в том, что в украинском языке нет четкого определения, на какой слог слова оно должно падать, как, скажем, во французском (на последний), чешском (на первый) или польском (на предпоследний). Поэтому каждый случай нужно запоминать по отдельности. OBOZ.UA разбирался, что рекомендуют словари и что думают по этому поводу современные языковеды.

Следовательно, согласно словарной норме, ударение в глаголе "гамселити" должно падать на предпоследний слог:

гамсели́ти

Его возможное происхождение связывают с крымскотатарским hemz "удар, разбивание, толчок". Существует несколько фонетических и словообразовательных форм этого слова, которые существуют в речи:

гамзува́ти;

гамсеми́ти;

ганцели́ти;

ганцили́ти;

гемсили́ти;

гомзону́ти;

гомзува́ти.

Как видим, во всех ударение на предпоследний слог сохраняется. Так же как в явно родственном гацмоли́ти – "бить, шлепать".

Но современные языковеды указывают, что в ежедневном употреблении ударение уже давно сместилось на второй слог. Носители языка чаще используют вариант "гамселиты". А значит, новейшие словари могут зафиксировать уже это ударение или нормировать двойное. Дискуссия по этому поводу продолжается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударение в украинских словах "випадок", "зручний", "черговий". Вы можете быть удивлены правильными вариантами.

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