Как перевести 'способный' на украинский: есть два варианта, которые нельзя путать

Ученые доказали: украинский язык богаче русского. Поэтому часто одному русскому слову могут соответствовать несколько украинских, причем употреблять их следует в разных контекстах.

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Такая ситуация сложилась, например, с переводом слова способный. Языковеды рассказали, как правильно – "здатний" или "здібний", но когда какую лексему следует употреблять.

Следует разграничивать значения прилагательных "здатний" и "здібний".

"Здатний" – это тот, кто имеет возможность, умеет что-то осуществлять, выполнять или сделать. Другое значение слова – пригодный для кого-то, для чего-то. Автомобиль, например, "здатний" ехать на большой скорости, рыбы – дышать под водой и т.д.

Тепер він був здатний кохати й приносити жертви цьому чуттю, яке без жертв мертве й банальне (Валер’ян Підмогильний).

"Здібним" можно назвать того, кто имеет определенные способности, талант, склонности к чему-то от природы. Синонимом может быть примечательный "одаренный": здібний писатель, музыкант, лингвист.

Например:

Петро був здібним перекладачем і міг швидко знайти відповідний фразеологізм у французькій мові.

Дівчинка була настільки здібною, що вже у 5 років добре вміла грати на скрипці.

Ніхто не вважав Тараса здібним до малювання, але він знав, що старанність та наполегливість колись зроблять з нього професійного ілюстратора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский фразу "зайти в тупик".

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