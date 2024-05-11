Как перевести на украинский "льстит": как заменить во фразеологизмах
Каждый язык имеет свои особенности, поэтому не следует прибегать к дословному переводу фразеологизмов. Эти стойкие словосочетания сформировались на основе традиций, культуры и исторических аспектов.
"Вы мне льстите" – часто можно услышать это выражение в бытовом языке. Как перевести на украинский глагол "льстить" и как его заменить во фразеологизмах, разбирался OBOZ.UA.
"Вы мне льстите" в буквальном значении можно перевести как "ви мене аж надто хвалите", "ви мені лестите".
Глагол "льстить" можно заменить фразеологизмами "язиком грати", "в очі світити".
К примеру:
Так лазячи та лестячи, ти міг-би аби-кому зогріти кров холодну (Лучук О. М. - Пантелеймон Куліш і Шекспір)
Пан тільки в очі світив, лучче було-б, якби він гудив (Свидницький).
Среди синонимов следует выделить следующие лексемы:
- підлещувати;
- підлещати;
- підхлібляти комусь;
- улещувати;
- облещувати когось;
- мастити словами.
К примеру:
Лестити ідолам оцим, що їми я в душі гордую (Грінченко).
Підлещала їй панська ласка до її дитини (Леся Українка.).
У тебе голова добра! - підхлібляв йому Мендель (Франко).
Следует отметить и перевод русских фразеологизмов:
- "льщу себя надеждой" – маю любу надію, тішу себе надією, маю сміливість сподіватися
- "льстить себя несбыточными надеждами" – манити (тішити) себе химерними надіями;
- "льстит его честолюбию" – це лестить (підлещує) його честолюбності, його гонорові; це дає втіху його самолюбству;
- в глаза льстят, а за глаза ругают – в очі лестять, а по-за очі лають.
- я не льщусь на богатство – не ласий до багатства (на багатство).
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как "вкусно" заменить украинский возглас "жесть!"
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.