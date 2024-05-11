Как перевести на украинский 'льстит': как заменить во фразеологизмах

Каждый язык имеет свои особенности, поэтому не следует прибегать к дословному переводу фразеологизмов. Эти стойкие словосочетания сформировались на основе традиций, культуры и исторических аспектов.

"Вы мне льстите" – часто можно услышать это выражение в бытовом языке. Как перевести на украинский глагол "льстить" и как его заменить во фразеологизмах, разбирался OBOZ.UA.

"Вы мне льстите" в буквальном значении можно перевести как "ви мене аж надто хвалите", "ви мені лестите".

Глагол "льстить" можно заменить фразеологизмами "язиком грати", "в очі світити".

К примеру:

Так лазячи та лестячи, ти міг-би аби-кому зогріти кров холодну (Лучук О. М. - Пантелеймон Куліш і Шекспір)

Пан тільки в очі світив, лучче було-б, якби він гудив (Свидницький).

Среди синонимов следует выделить следующие лексемы:

підлещувати;

підлещати;

підхлібляти комусь;

улещувати;

облещувати когось;

мастити словами.

К примеру:

Лестити ідолам оцим, що їми я в душі гордую (Грінченко).

Підлещала їй панська ласка до її дитини (Леся Українка.).

У тебе голова добра! - підхлібляв йому Мендель (Франко).

Следует отметить и перевод русских фразеологизмов:

"льщу себя надеждой" – маю любу надію, тішу себе надією, маю сміливість сподіватися

"льстить себя несбыточными надеждами" – манити (тішити) себе химерними надіями;

"льстит его честолюбию" – це лестить (підлещує) його честолюбності, його гонорові; це дає втіху його самолюбству;

в глаза льстят, а за глаза ругают – в очі лестять, а по-за очі лають.

я не льщусь на богатство – не ласий до багатства (на багатство).

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