Как смачно заменить в украинском междометие 'Жесть!': варианты, которые понравятся каждому

Представьте, что вы услышали какую-то новость, вызвавшую у вас шок. Каким возгласом вы на это среагируете? Нецензурную лексику здесь выводим за скобки.

Скорее всего, вы ответили "жесть!". Но дело в том, что это русское слово. OBOZ.UA разбирался, чем его заменить, чтобы не засорять свою речь русизмами.

Откуда пошло междометие "жесть!"

Первое значение этого слова – это тонкий лист стали, покрытый защитным слоем цветного металла, вид строительного материала. Свое переносное значение оно получило как сокращение от русских слов "жестко" или "жестоко".

Примечательно, что в украинском языке слова "жесть" не существует. На обозначение строительного материала профессор Александр Пономарив рекомендовал удельно употреблять украинские существительные "жерсть" или "бляха". Так громоздкая конструкция "жестяная банка" при переводе превращается в более точную "бляшанку". В таком случае, как перевести соответствующее междометие?

Варианты перевода

По своему значению это восклицание может выражать как отрицательные эмоции, так и положительные. Одно слово на все случаи жизни. Украинский язык предлагает более широкий выбор реакций. Вот несколько ярких примеров.

Страх/страшне

Передает отрицательную реакцию. Может иметь ироничный оттенок и использоваться, чтобы подчеркнуть безосновательность, избыточность переживаний.

Лихо/лишенько

Тоже отрицательная реакция. Но с оттенком сожаления или сочувствия.

Ой леле

Может передавать целый спектр негативных эмоций. Среди них удивление, страх, ропот, жалость, сочувствие и т.д.

Жах

Передает испуг или осуждение. Тоже может использоваться иронически, как и "страх".

Трясця

Ругательное междомети, демонстрирующее сильные, в основном негативные эмоции. Может использоваться в конструкции "трясця комусь", как ругательство или проклятие.

Овва

Междометие, демонстрирующее удивление. Является достаточно нейтральным по эмоциональной окраске.

Отакої

Еще один возглас, передающий удивление. Но этот вариант имеет некоторый оттенок разочарования.

Как видим, нет никаких причин использовать русское "жесть". В украинском языке выбор эмоциональных восклицаний гораздо шире и можно найти наиболее подходящее в каждой конкретной ситуации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский слово "кувырком".

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