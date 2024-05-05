Как смачно заменить в украинском междометие "Жесть!": варианты, которые понравятся каждому
Представьте, что вы услышали какую-то новость, вызвавшую у вас шок. Каким возгласом вы на это среагируете? Нецензурную лексику здесь выводим за скобки.
Скорее всего, вы ответили "жесть!". Но дело в том, что это русское слово. OBOZ.UA разбирался, чем его заменить, чтобы не засорять свою речь русизмами.
Откуда пошло междометие "жесть!"
Первое значение этого слова – это тонкий лист стали, покрытый защитным слоем цветного металла, вид строительного материала. Свое переносное значение оно получило как сокращение от русских слов "жестко" или "жестоко".
Примечательно, что в украинском языке слова "жесть" не существует. На обозначение строительного материала профессор Александр Пономарив рекомендовал удельно употреблять украинские существительные "жерсть" или "бляха". Так громоздкая конструкция "жестяная банка" при переводе превращается в более точную "бляшанку". В таком случае, как перевести соответствующее междометие?
Варианты перевода
По своему значению это восклицание может выражать как отрицательные эмоции, так и положительные. Одно слово на все случаи жизни. Украинский язык предлагает более широкий выбор реакций. Вот несколько ярких примеров.
- Страх/страшне
Передает отрицательную реакцию. Может иметь ироничный оттенок и использоваться, чтобы подчеркнуть безосновательность, избыточность переживаний.
- Лихо/лишенько
Тоже отрицательная реакция. Но с оттенком сожаления или сочувствия.
- Ой леле
Может передавать целый спектр негативных эмоций. Среди них удивление, страх, ропот, жалость, сочувствие и т.д.
- Жах
Передает испуг или осуждение. Тоже может использоваться иронически, как и "страх".
- Трясця
Ругательное междомети, демонстрирующее сильные, в основном негативные эмоции. Может использоваться в конструкции "трясця комусь", как ругательство или проклятие.
- Овва
Междометие, демонстрирующее удивление. Является достаточно нейтральным по эмоциональной окраске.
- Отакої
Еще один возглас, передающий удивление. Но этот вариант имеет некоторый оттенок разочарования.
Как видим, нет никаких причин использовать русское "жесть". В украинском языке выбор эмоциональных восклицаний гораздо шире и можно найти наиболее подходящее в каждой конкретной ситуации.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский слово "кувырком".
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