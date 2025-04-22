Как обжаловать штраф от ТЦК и что следует знать: объяснение

В условиях военного положения в Украине вопрос соблюдения правил воинского учета становится все более актуальным. Игнорирование этих правил может привести к серьезным правовым последствиям, учитывая значительные штрафы для военнообязанных.

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Однако административное наказание в виде штрафа от ТЦК и СП гражданин может оспорить. OBOZ.UA рассказывает, при каких условиях это возможно.

Во время войны территориальные центры комплектования и социальной поддержки активно следят за соблюдением военнообязанными правил воинского учета. Нарушившие их граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Но довольно часто работники ТЦК и СП злоупотребляют штрафами неправомерно. Соответственно, в случае наличия оснований такие денежные штрафы подлежат обжалованию.

Привлечение к ответственности происходит на основе:

– статьи 210 КУоАП Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета – штраф составляет от 17 000 до 25 500 грн.

– статьи 210-1 КУоАП Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации – штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Наложение денежного штрафа возможно за совершение следующих правонарушений:

– ненахождение на воинском учете по адресу регистрации места жительства;

– ненахождение на учете по месту работы или учебы;

– игнорирование повестки, которая была вручена лично или отправлена по почте;

– игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;

– неуведомление районного ТЦК и СП об изменении персональных военно-учетных данных или места жительства;

– неуточнение в срок военно-учетных данных;

– уклонение от призыва на военную службу.

Какова процедура наложения штрафа?

По данным портала Inseinin, привлечение к админответственности состоит из следующих этапов: выявление факта совершения правонарушения, составление протокола о нем, рассмотрение дела и вынесение постановления о привлечении к ответственности.

Протокол о совершении административного правонарушения составляется представителями ТЦК и СП при обязательном личном присутствии правонарушителя. В случае отсутствия военнообязанного представители ТЦК могут обратиться в отделение полиции, чтобы военнообязанного разыскали и доставили для составления такого протокола.

Соответственно, такой человек будет находиться в розыске, а в реестре военнообязанных будет отображаться заметка о наличии нарушения правил воинского учета. Если человек после соответствующего информирования не явился без уважительных причин, то протокол не составляется, а сразу происходит рассмотрение дела и вынесение постановления о привлечении к админответственности.

Дело рассматривают в помещении ТЦК и СП в течение 15 дней с момента составления протокола. Правонарушителя туда вызывают по повестке за трое суток до дня разбирательства. По его результатам составляется постановление о привлечении к административной ответственности, в котором на правонарушителя могут наложить штраф или закрыть дело.

Как узнать денежный штраф?

Копия постановления о наложении штрафа в течение трех дней вручается или высылается человеку, в отношении которого оно вынесено. Постановление не приходит в действие или другие электронные сервисы. В случае неуплаты штрафа может начинаться исполнительное производство по принудительному взысканию средств. И тогда о штрафе можно будет узнать через Единый государственный реестр исполнительных производств или портал Дія.

На оплату штрафа у гражданина есть 30 дней. Если это проигнорировать, дело передается в исполнительную службу для принудительного исполнения, а размер штрафа удваивается. В рамках исполнительного производства заблокируют банковские счета, пока штраф не будет взыскан принудительным. Дополнительно может быть наложен арест на имущество с целью покрытия размера штрафа.

Как обжаловать штраф от ТЦК?

Обжалованию подлежит только постановление о наложении штрафа. Сам протокол о совершении правонарушения или представлении в розыск обжаловать невозможно.

Чтобы оспорить штраф от ТЦК и СП, нужно в течение 10 дней подготовить и направить исковое заявление в суд по месту нахождения истца или ответчика.

Если постановление было получено позже, следует одновременно подавать заявление о возобновлении пропущенного срока на обжалование. После открытия производства по делу судебный орган решает вопрос об отмене постановления и закрытии админдела.

По словам правозащитников, важно знать, что обращаться в суд нужно только при наличии оснований для обжалования.

Самыми основаниями для обжалования штрафа ТЦК:

– отсутствие состава админправонарушения;

– пропущение срока привлечения к ответственности;

– наличие процессуальных нарушений.

В то же время адвокаты подчеркивают, что каждое дело индивидуально, поэтому, прежде всего, необходимо детально рассмотреть все материалы и доказательства и определить наличие или отсутствие оснований для обжалования штрафа.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным портала "Опендатабот", украинцы активно накапливают долги за штрафы от ТЦК. Всего с начала 2025 года было открыто более 17 тысяч производств нарушения правил воинского учета, а закрывается только каждое шестое новое производство.

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