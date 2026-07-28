Как обрезать смородину и крыжовник летом: плодов будет больше

Иногда уголок сада, где растут ягодные кусты, кажется непроходимой чащей – особенно после окончания сезона плодоношения. Однако обрезать растения, просто одинаково укоротив все ветки, нельзя.

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Дело в том, что черная смородина, цветная смородина и крыжовник плодоносят на ветках разного возраста, а значит, удалять плодоносящие побеги точно не стоит. Поэтому издание Deccoria решило разобраться, какие именно побеги следует удалить после плодоношения.

Какие ветки лучше обрезать после сбора урожая

В августе и сентябре, когда ягодный куст завершил плодоношение, наступает один из трех основных периодов для обрезки подобных растений (два других приходятся на осень и раннюю весну). Летом ветки еще покрыты листьями, благодаря чему очень легко отличить здоровые побеги от сломанных, больных или поврежденных вредителями. Впрочем, правила обрезки различаются в зависимости от культуры.

Черная смородина наиболее обильно плодоносит на ветвях возрастом от 1 до 3 лет, поэтому после сбора урожая ей требуется формирующая обрезка. Молодые однолетние побеги имеют светлую, гладкую кору и растут вертикально. Двух- и трехлетние ветки темнеют и обрастают многочисленными плодовыми побегами (короткими приростами), на которых и завязывается больше всего ягод. А вот с четвертого года кора становится заметно толще и серее, а количество таких плодоносящих ветвей снова уменьшается.

Такие старые, утолщенные ветви нужно вырезать у самой земли. Независимо от возраста, следует удалить также сломанные и больные побеги или те, что лежат на земле. После обрезки на кусте обычно оставляют около пяти-шести однолетних побегов, а также по три-четыре двух- и трехлетних.

Красная и белая смородина хорошо плодоносит не только на молодых ветвях, но и на более старых – пяти- и трехлетних, и даже на плодоносящих ветвях. Поэтому их обрезка должна быть более деликатной: достаточно удалить семилетние и более старые ветки, а также сломанные, больные и прилегающие к земле.

Ягоды крыжовника появляются на ветвях возрастом от одного до четырёх лет, а побеги старше пяти лет теряют продуктивность и подлежат вырезанию. Также следует удалить слабые, тонкие ветки, которые загущают центр куста, и те, что лежат на земле, оставив самые крепкие, растущие вверх. Правильно сформированный куст крыжовника обычно имеет по четыре-пять одно- и двухлетних побегов, а также по четыре трех-, четырех- и пятилетних.

Центр куста должен быть проветриваемым и открытым, а не превращаться в плотный клубок переплетающихся между собой ветвей – тем самым вы снижаете риск появления грибковых болезней. Молодые растения в первые три года после посадки требуют гораздо более бережной обрезки: удаляйте только перекрещивающиеся и вылегшие ветви, а также те побеги, которые растут горизонтально.

Почему ягодным кустарникам нужна летняя обрезка

Преимущества летней обрезки кустов не ограничиваются лишь поддержанием их правильной формы. Обрезка сразу после сбора урожая упрощает обнаружение вредителей, которых в другое время года легко не заметить. На ещё покрытых листьями ветках чёрной смородины хорошо видны следы жизнедеятельности смородиновой стеклянки, благодаря чему пораженные участки можно сразу вырезать.

Когда с куста удаляют старые и лишние ветки, внутрь начинает попадать больше света и воздуха, а листва быстрее высыхает после дождя. Густой, плохо вентилируемый куст чаще страдает от грибковых болезней, поэтому обрезка сразу после сбора ягод снижает этот риск ещё до наступления осени. Кроме того, больше света в кроне – это залог более крупных и сладких ягод в следующем сезоне.

Защита срезов от грибковых инфекций после обрезки

Споры грибков проникают внутрь ветки именно через свежие срезы, откуда инфекция распространяется по всему кусту. Особенно если вы используете грязные, неухоженные инструменты и не дезинфицируете их при переходе от куста к кусту. Поэтому еще перед началом работы с каждым растением протирайте секатор денатуратом или спиртом, соблюдая особую осторожность при работе с кустами, имеющими симптомы болезней. Делайте ровный срез острым инструментом близко к основанию побега или почки: помятые и раздавленные края заживают медленнее, соответственно, легче подвергаются заражению.

Запланируйте процедуру на сухой, безветренный день, ведь влага на свежем срезе способствует прорастанию спор грибков и затягивает заживление. Толстые, многолетние ветки, срезанные у самой земли, можно обработать садовым варом с содержанием меди. Тонкие однолетние кончики обычно заживают сами, если инструмент был чистым.

Если на кустах видны выраженные признаки таких болезней, как американская мучнистая роса крыжовника, антракноз листьев или ржавчина, совместите обрезку с защитным опрыскиванием. Первую обработку проведите сразу после сбора урожая, вторую – через 10–14 дней.

Уход и подкормка ягодных кустарников после летней обрезки

Самое главное после обрезки ягодных кустарников – наладить правильный полив. Ткани вокруг свежего среза заживают быстрее, когда почва остается влажной (особенно во время засушливого лета), а регулярное увлажнение земли под растением стимулирует рост новых побегов, на которых будет закладываться урожай следующего года.

Что касается удобрений, то после летней обрезки приоритет отдается калию и магнию, а не азоту. Избыток азота в конце лета провоцирует рост новых мягких побегов, которые не успеют созреть и вымерзнут или заболеют. Поэтому ягодные кусты лучше всего воспримут сульфат калия или биогумус, внесенные вокруг куста. Для крыжовника также полезны удобрения длительного действия, которые обеспечивают его необходимой дозой калия в течение всего лета.

Обрезанные ветки и листья обязательно соберите и вынесите с огорода, вместо того чтобы бросать их в компост, ведь споры грибков спокойно переживают зиму в растительных остатках. А вот компост, солома или измельченная кора, разложенные вокруг куста после обрезки в качестве мульчи, уменьшат испарение воды из почвы и сдержат рост сорняков.

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