Как увеличить урожай клубники: что нужно сделать летом

Чтобыклубника давала больше крупных и сладких ягод, летом ей нужны регулярный полив, достаточное количество солнца и правильная подкормка. Особенно важно своевременно удалять усы, которые отнимают у растения силы, а также использовать удобрения с высоким содержанием калия.

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Регулярное удаление усов, достаточный полив, солнечное место и подкормка калийным удобрением помогут клубнике дольше плодоносить и формировать более крупные и сладкие ягоды. Эксперты рассказали об уходе за кустами.

Чем подкармливать клубнику

С ранней весны и на протяжении всего периода роста клубнику можно подкармливать раз в две-три недели удобрением для томатов. Оно содержит много калия и фосфора, которые стимулируют образование цветков и помогают растению формировать более крупные и здоровые ягоды.

Клубника, растущая в открытом грунте, который регулярно мульчируют и обогащают питательными веществами, может не нуждаться в частых подкормках. Однако растения в контейнерах и специальных мешках для выращивания следует удобрять не реже одного раза в две недели в течение всего сезона.

Для этого подойдет универсальное жидкое удобрение, но средство для томатов может оказаться более эффективным благодаря высокому содержанию калия. Он способствует появлению большего количества цветов, а значит, и ягод.

Как часто поливать клубнику

В контейнерах почва пересыхает быстрее, поэтому клубнике нужен регулярный полив. В тёплую погоду растения следует тщательно поливать каждое утро.

Во время летней жары может потребоваться дополнительный полив вечером. Почва должна оставаться влажной, но не превращаться в болото, ведь избыток воды также вредит растениям.

Воду нужно лить непосредственно под корень. Если постоянно смачивать середину куста или ягоды, это может способствовать появлению серой гнили.

Сколько солнца нужно клубнике

Для обильного плодоношения клубнике требуется от шести до восьми часов прямого солнечного света ежедневно. В затененном месте растения обычно образуют меньше цветков, поэтому и урожай будет скромнее. Важно также не допускать пересыхания почвы, особенно в жаркую и сухую погоду. Если растение страдает от недостатка воды, оно тратит силы на выживание, а не на образование цветков и плодов.

Зачем удалять усы клубники

Летом клубника часто выпускает тонкие длинные побеги — усы, с помощью которых размножается. Они полезны, если нужно получить новые кусты, однако в то же время забирают у материнского растения питательные вещества.

Если главная цель – собрать больше крупных ягод, усы нужно срезать сразу после появления. Так растение направит больше энергии на формирование урожая, а не на размножение.

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