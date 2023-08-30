Как назвать на украинском 'слякоть' и 'брелок': озвучены заменители

Многие слова пришли в украинский язык с русского в результате искусственного внедрения. Употребляя в повседневной жизни русские термины, мы часто даже не подозреваем, что в нашем языке есть благозвучные и интересные заменители.

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Популяризатор украинского языка и блогер Андрей Шимановский регулярно записывает видео, в которых призывает переходить на родной язык, отказавшись от суржика и кальки. Недавно он рассказал, как правильно перевести "слякоть" и "брелок".

Веками имперская, а затем советская власти прибегали к русификации и искореняли все украинское. Так из нашего языка исчезло множество самобытных слов.

После длительного ненастья, например, мы привыкли говорить, что наступает "слякоть". Следует заменить это слово на "сльоту", "лапавицю" чи "хляпавку".

Толковый словарь дает несколько определений "сльоті":

Это облачная, влажная погода с дождем или мокрым снегом, с грязью на земле. Например: "На вулиці вранці була сльота, накрапав дрібний дощ". Непрерывный дождь, туман или мокрый снег. "Ввечері погода зіпсувалася, здійнявся вітер, мжичила сльота". Грязь на земле или на дороге от дождя или мокрого снега. "У березні на ґрунтових дорогах нарешті висохла сльота".

Есть еще выражение "як сльота", что означает приставучее, надоедливое поведение.

А брелок украинцы издавна называли "дармовисом". Этим словом в переносном смысле также зовут бездельника, бездеятельного человека.

Кстати, в украинском языке нет четко определенных правил ударения, поэтому слова следует запоминать сразу по звучанию. Как правильно: "випАдок" или "вИпадок" и какой бывает одежда – "зрУчною" чи "зручнОю" – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL публиковал самые распространенные русизмы, от которых нужно избавляться.

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