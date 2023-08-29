Как правильно поставить ударение в словах 'випадок', 'зручний', 'черговий': объяснение

В украинском языке нет четко определенных правил ударения, поэтому слова следует запоминать сразу по звучанию. Во французском, например, ударение ставится всегда на последний слог, в польском – на предпоследний, поэтому вопросов правильности произношения обычно не возникает.

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко отметил, что украинцы часто путают слова, похожие по написанию и произношению, однако имеющие разное значение. Лингвист рассказал о некоторых правилах ударения.

ВипАдок чи вИпадок

Первое слово, которое украинцы часто произносят неправильно – это "випадок". Ставить ударение нужно по аналогии со словами "висновок", "виняток". То есть правильно будет "вИпадок" – ударение на первом слоге.

ЗрУчний чи зручнИй

Даже в метро много лет озвучивают популярную фразу: "Метро – швидкий та „зручнИй“ вид транспорту". Языковед подчеркнул, что это типичная и распространенная ошибка. Нужно говорить "зрУчний", и эту лексическую особенность следует запомнить.

Очередной или дежурный

На станции стоит не "чергОвий", а "черговИй". Авраменко обратил внимание на то, что эти ударения – не новейшие правила, не дань моде. Такие ударения ставили и столетие назад, еще в словаре Гринченко.

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