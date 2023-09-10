Как назвать на украинском яйцо 'всмятку': правильный перевод

Яичница или омлет на завтрак – традиционная классика. Часто, заказывая яйцо с твердым белком и мягким желтком, мы употребляем русское "всмятку".

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Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно называть вареные и жареные яйца. Ответ может вас удивить.

"Приготуйте, будь ласка, яєчки всмятку", – так заказ делать нельзя. Языковед подчеркнул, что, во-первых, не "яички", а "яйца", потому что "яички" – это мужские половые железы. И, во-вторых, "всмятку" – это суржик из русского. Правильно говорить "некрутое (если желток жидкий) или крутое (желток приготовленный до твердого состояния) яйцо".

Что касается жареных яиц, то яичница с целым желтком называется не "глазунья", а "оката яєчня".

Авраменко также отметил, что можно употреблять оба варианта – "яєЧня" чи "яєШня", однако последнее слово обозначают в словарях как устаревшее.

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