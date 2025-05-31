Как на украинском назвать 'пионы': перевод часто забывают

В конце мая мы всегда любуемся пышным цветением чудесных ароматных цветов, которые бывают нежно-розовыми, белоснежными и даже насыщенно свекольными. И не всегда знаем, как правильно назвать их на украинском языке.

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Кто-то увидит это растение на картинке и уверенно скажет, что это "піон". На самом деле употреблять это слово в украинской речи является ошибкой, ведь это калька русского названия. OBOZ.UA рассказывает, как говорить в таком случае правильно.

Итак, и такой замечательный цветок, и растение, на котором он распускается, согласно 11-томному Словарю украинского языка, правильно называть "півонія". Даже семейство, к которому он принадлежит, называется "півонієві". Вот несколько примеров употребления этого слова из украинской литературы:

В ньому [букеті] красувалися пишні й пахучі півонії, жасмин, .. ніжні троянди й багряні гвоздики. (А. Шиян)

На порозі з'явився захеканий Янко Потоцький з великим букетом червоних і білих півоній. (М. Томчаний)

Ярина вперше в житті почула про себе, що вона "молодиця", і почервоніла, мов півонія. (П. Панч)

Если речь идет о пионе узколистном, то он имеет свое отдельное название. На украинском языке его можно назвать словом "воронець".

Кстати, и слово "піон" в украинском языке тоже иногда встречается. Но в очень специфических ситуациях. Такое название имеет советская самоходная пушка 2С7, которая до сих пор стоит как на вооружении украинской армии, так и российских оккупантов, а также имеется у армий еще нескольких стран мира.

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