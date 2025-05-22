Существует много вариантов: как еще называют в Украине божью коровку
В мире природы существует множество удивительных созданий, и одно из них - это маленький, ярко окрашенный жучок, который часто ассоциируется с удачей и добром. Это насекомое, известное своим красным панцирем с черными крапинками, играет важную роль в садовом мире, помогая бороться с вредителями. Его научное название - Coccinellidae Latreille (Кокцинеллида Латрейль), что происходит от латинского слова "coccineus", то есть "красный".
Однако в разных культурах мира, а особенно в Украине, этот жучок получил множество народных имен, каждое из которых отражает особое отношение к нему.
Интересные факты о божьей коровке
Эти удивительные жуки представлены более 5 тысячами видов и могут иметь разнообразную окраску: от красного и желтого до розового, оранжевого и даже черного. Важно отметить, что количество пятнышек на крылышках не указывает на возраст насекомого, а является видовым признаком. Божьи коровки являются хищниками, и их аппетит к тле делает их незаменимыми помощниками садоводов в борьбе с вредителями.
Для самозащиты эти жуки выделяют желтую жидкость, содержащую кантаридин - вещество, которое является ядовитым для птиц и других насекомых и может вызвать раздражение на коже человека. В Германии, например, зафиксировано около 1500 региональных названий для этого жучка, что свидетельствует о его широком распространении и значимости в народной культуре. В знак уважения этим насекомым даже устанавливали памятники в Японии и Польше.
В некоторых культурах солнышко наделяется мистическими свойствами: считается, что оно
- может летать к небесному богу,
- передавать пожелания,
- приносить детей,
- предупреждать об опасности,
- предсказывать урожай
- вызывать хорошую погоду.
Как по-украински будет "божья коровка"
В Украине этот красный жучок с черными крапинками имеет богатую палитру народных названий, которые передаются из поколения в поколение. Среди самых распространенных вариантов - "солнышко".
В словаре Гринченко можно найти слово "бедрик", а в русско-украинском словаре устойчивых выражений 1959 года упоминается "зозулька" в значении "солнышко". Русско-украинский академический словарь также приводит синоним "петрик".
Кроме этих распространенных названий, в разных регионах Украины жучка могут называть такими колоритными именами:
- бездрик,
- ведрик,
- катеринка,
- божа оленка,
- оленка,
- мушка тюльпан,
- сердечко,
- бобруна (бабруна),
- бобрунька,
- паворожка,
- боже телятко,
- бумбарішка,
- брушка,
- борушка,
- веприк,
- ворожка.
Это разнообразие названий подчеркивает особое место этого насекомого в украинской культуре и фольклоре.
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