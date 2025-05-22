Существует много вариантов: как еще называют в Украине божью коровку

В мире природы существует множество удивительных созданий, и одно из них - это маленький, ярко окрашенный жучок, который часто ассоциируется с удачей и добром. Это насекомое, известное своим красным панцирем с черными крапинками, играет важную роль в садовом мире, помогая бороться с вредителями. Его научное название - Coccinellidae Latreille (Кокцинеллида Латрейль), что происходит от латинского слова "coccineus", то есть "красный".

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Однако в разных культурах мира, а особенно в Украине, этот жучок получил множество народных имен, каждое из которых отражает особое отношение к нему.

Интересные факты о божьей коровке

Эти удивительные жуки представлены более 5 тысячами видов и могут иметь разнообразную окраску: от красного и желтого до розового, оранжевого и даже черного. Важно отметить, что количество пятнышек на крылышках не указывает на возраст насекомого, а является видовым признаком. Божьи коровки являются хищниками, и их аппетит к тле делает их незаменимыми помощниками садоводов в борьбе с вредителями.

Для самозащиты эти жуки выделяют желтую жидкость, содержащую кантаридин - вещество, которое является ядовитым для птиц и других насекомых и может вызвать раздражение на коже человека. В Германии, например, зафиксировано около 1500 региональных названий для этого жучка, что свидетельствует о его широком распространении и значимости в народной культуре. В знак уважения этим насекомым даже устанавливали памятники в Японии и Польше.

В некоторых культурах солнышко наделяется мистическими свойствами: считается, что оно

может летать к небесному богу,

передавать пожелания,

приносить детей,

предупреждать об опасности,

предсказывать урожай

вызывать хорошую погоду.

Как по-украински будет "божья коровка"

В Украине этот красный жучок с черными крапинками имеет богатую палитру народных названий, которые передаются из поколения в поколение. Среди самых распространенных вариантов - "солнышко".

В словаре Гринченко можно найти слово "бедрик", а в русско-украинском словаре устойчивых выражений 1959 года упоминается "зозулька" в значении "солнышко". Русско-украинский академический словарь также приводит синоним "петрик".

Кроме этих распространенных названий, в разных регионах Украины жучка могут называть такими колоритными именами:

бездрик,

ведрик,

катеринка,

божа оленка,

оленка,

мушка тюльпан,

сердечко,

бобруна (бабруна),

бобрунька,

паворожка,

боже телятко,

бумбарішка,

брушка,

борушка,

веприк,

ворожка.

Это разнообразие названий подчеркивает особое место этого насекомого в украинской культуре и фольклоре.

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