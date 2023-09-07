Как правильно сказать на украинском 'заниматься': самый очевидный ответ – неправильный

Говоря о роде занятий, мы часто говорим на украинском: "я займаюся наукою/політикою/вишиванням". Казалось бы, это вполне верный перевод русского слова "заниматься".

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Однако доктор филологических наук, профессор, языковед и член Национальной комиссии Украины по правописанию Александр Пономарев в свое время для блога BBC рассказывал, что "заниматься" в украинском языке имеет совсем другое значение. Для перевода нужно использовать совсем другие лексемы.

"Заниматься" на украинском означает "вспыхивать", "загораться" или "начинать светиться".

"Зоря на небі рожева уже починала займатись" (Леся Українка).

"Небо на горизонті стало червоним, і Петро зрозумів – на хуторі зайнялася пожежа".

А для перевода многозначного "заниматься" следует использовать соответствующие лексемы.

К примеру:

"заниматься медициной" – "працювати в галузі медицини";

"заниматься этнографией" – "вивчати етнографію",

"заниматься кем-нибудь" – "опікуватися кимось", "приділяти увагу комусь";

"заниматься коллекционированием марок" – "захоплюватися колекціонуванням марок";

"заниматься в танцевальном кружке" - "відвідувати танцювальний гурток".

Так что правильно говорить не "займатися вишиванням" – а "вышивати".

Кроме того, языковед объяснял, является ли калькой слово "перестань". Конечно, лучше использовать "припини". Но и "перестань" есть в словаре под редакцией Бориса Гринченко. Это слово также употребляли в своих произведениях классики литературы: Иван Франко, Юрий Яновский, Андрей Головко, Олесь Гончар, Марко Кропивницкий.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избежать кальки при переводе словосочетания "подводит итоги".

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