'Как минимум на время войны': Буданов высказался о возможном ограничении Telegram

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов напомнил, что он еще в 2024 году предлагал урегулировать работу Telegram. Он отметил, что необходимо принять какое-то решение насчет мессенджера по крайней мере на время войны.

Речь идет в частности о регистрации каналов в Telegram. Об этом Буданов сказал в интервью для "Мы – Украина".

"Я не против мессенджеров, не против даже Telegram-каналов, но извините – регистрируй свой Telegram-канал, показывай, кто за ним стоит. Неси ответственность за тот контент, который ты на нем выставляешь. А если ты хочешь анонимный Telegram-канал, который по всем признакам является классическим СМИ, и еще и ты ведешь через него диверсионно-подрывную деятельность, через него идет вербовка, это же немножко о другом вопросе уже", – отметил он.

Буданов не дал однозначного ответа, ждать ли в будущем упорядочения работы и снижения скорости Telegram в Украине, хотя сказал, что это возможно. В то же время он отметил, что это может многим не понравиться.

Почему заговорили об ограничении Telegram

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук предложила ограничить работу мессенджера Telegram. Чиновница сделала такое заявление после теракта во Львове, который произошел 22 февраля.

Как известно, заказчиком теракта было государство-агрессор РФ. А исполнителей россияне завербовали именно через Telegram.

В МВД и СБУ отметили, что работу Telegram в Украине нужно урегулировать для предотвращения вербовки врагом украинских граждан. Этот мессенджер активно использует Россия для привлечения людей к совершению диверсий и терактов.

Как сообщал OBOZ.UA, режим страны-агрессора России начал расследование по обвинению в "содействии террористической деятельности" в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Также в РФ определились со сроками полной блокировки указанного мессенджера в стране.

