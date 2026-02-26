В России хотят запретить Telegram и объявить Дурова террористом: что задумали пропагандисты

Режим страны-агрессора России начал расследование по обвинению в "содействии террористической деятельности" в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Также режим определился со сроками полной блокировки указанного мессенджера в стране.

В частности, российское правительство готовится к полной блокировке Telegram уже в начале апреля, сообщают несколько изданий РФ, ссылаясь на "источники в профильных ведомствах". Причем "близкие к Кремлю источники" называют это окончательным решением.

Блокировка мессенджера

Для населения страны-агрессора блокировку популярного мессенджера объяснят тем, что в последнее время "участились случаи вербовки людей" через Telegram, в том числе несовершеннолетних, для совершения якобы противоправных действий.

Что интересно – полное блокирование мессенджера режим планирует действительно только на территории собственного государства. Хотя оккупированные части Украины в Кремле предпочитают также называть российскими, режим "не планирует ограничивать работу Telegram" на фронте. Это подтвердил российский глава Минцифры Максут Шадаев.

Таким образом, уже "до апреля Telegram будет работать только на фронте", цитируют роспропагандисты "близкие к Кремлю источники".

Обвинения Дурова

Уже 24 февраля рупоры Кремля со ссылкой на российских силовиков сообщили, что против Павла Дурова возбуждено уголовное дело по ст.205.1 УК РФ – содействие террористической деятельности. Статья против основателя Telegram якобы "базируется на материалах ФСБ России".

По версии ФСБ, во время российско-украинской войны Telegram стал "главным инструментом спецслужб стран НАТО и Украины" и с помощью мессенджера якобы могут готовить госпереворот в РФ.

Российские силовики утверждают, что с 2022 года якобы было зарегистрировано более 153 тысяч преступлений с использованием Telegram, из которых 33 тысячи – "диверсионно-террористические", включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств в РФ. Среди них назван теракт в "Крокус Сити Холле", а также убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.

Как сообщал OBOZ.UA, власти РФ начали замедлять работу Telegram для россиян уже в конце прошлого года. И это имело "побочный эффект": оккупанты начали жаловаться, что остались без связи на фронте.

