'Там происходит почти половина вербовки': в МВД и СБУ считают необходимым урегулировать работу Telegram в Украине

Работу Telegram в Украине нужно урегулировать для предотвращения вербовки врагом украинских граждан. Этот мессенджер активно использует Россия для привлечения людей к совершению диверсий и терактов.

Видео дня

Об этом заявили министр внутренних дел Игорь Клименко и заместитель главы СБУ Иван Рудницкий во время брифинга. По словам Клименко, значительная часть таких случаев связана именно с Telegram.

"В процентном значении, думаю, где-то половина", – сказал он.

Глава МВД добавил, что вопрос возможных ограничений работы мессенджера требует дискуссии не только на уровне силовых ведомств, но и в обществе. Он подчеркнул, что речь не о полном запрете, а о механизмах, которые могут уменьшить количество террористических преступлений.

"Об использовании Telegram – это вопрос не только к МВД или Службе безопасности Украины. Это вопрос, на который должно дать ответ общество в том числе. Если это касается основ безопасности, здравого смысла и защиты, что-либо запрещенное запретить невозможно. Ограничить и обеспечить работу, по которой мы можем уменьшить количество таких преступлений, именно террористических преступлений, – пожалуй, об этом надо говорить", – сказал Клименко.

Заместитель главы СБУ Иван Рудницкий поддержал эту позицию и заявил о необходимости усилить регулирование интернет-ресурсов, которые могут использовать для противоправной и террористической деятельности.

"Не только правоохранительные органы, но и соответствующие другие государственные учреждения... должны усилить в этом направлении определенные регулятивные функции в части ограничения и недопущения того, чтобы эти информационные ресурсы или интернет-ресурсы использовались для противоправной деятельности и террористической деятельности".

В ОП также заговорили об ограничении Telegram

Напомним, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук предложила ограничить работу социальной сети Telegram. Чиновница сделала такое заявление после теракта во Львове 22 февраля.

По ее словам, если для защиты жизней людей и национальной безопасности необходимо ограничить возможности таких платформ, это следует сделать.

"В который раз мы видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их деятельности и осуществления терактов. Это очередное напоминание нам подумать о функционировании мессенджера и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны", – подчеркнула Верещук.

Что предшествовало

Ночью 22 февраля два взрыва СВП произошли в центре Львова. Погибла 23-летняя полицейская; 25 человек получили ранения.

Правоохранители задержали подозреваемую, ею оказалась 33-летняя жительница Ровенской области, ей сообщили о подозрении. Президент Владимир Зеленский сообщил, что теракт во Львове организовала Россия, а исполнители были завербованы через Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 23 февраля, в Украине было совершено еще два теракта.

На территории нерабочей АЗС в городе Николаев вечером понедельника произошел взрыв. Из-за теракта пострадали семь патрульных, двое из них – в тяжелом состоянии.

Еще один взрыв в тот же вечер прогремел в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе города в административном здании полиции. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!