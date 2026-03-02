Как избавиться от слизней на огороде и в саду: есть 5 способов
Слизни в небольшом количестве могут быть полезными, ведь они помогают разлагать органические остатки и обогащают почву питательными веществами. Однако массовое размножение быстро превращается в проблему: они поедают овощи, ягоды, цветы и декоративные растения, оставляя характерные дырки на листьях.
Самые активные слизни во влажную прохладную погоду, особенно вечером и утром. Эксперты рассказали о пяти проверенных способах борьбы со слизнями – без вреда для огорода и окружающей среды.
Самый простой метод
Ручной сбор – базовый способ, с которого советуют начинать эксперты. Лучшее время – утро или сумерки, когда слизни наиболее активны.
Наденьте перчатки, возьмите ведро с мыльной водой и осмотрите влажные места: под камнями, мульчей, листьями, у основания растений и под горшками. Собранных слизней можно уничтожить в мыльном растворе или вынести подальше от участка.
Диатомит (диатомовая земля)
Диатомит – это природный порошок из окаменевших водорослей. Он безопасен для людей и домашних животных, но повреждает тело слизней.
"Диатомовая земля является нетоксичной и эффективной альтернативой химическим средствам", – объяснила Гезер Стовен, доцент факультета аграрных наук Орегонского государственного университета.
Порошок насыпают вокруг растений в виде кольца примерно 2–3 см в ширину. Важно помнить: средство работает только в сухом состоянии, после дождя его нужно возобновлять.
Ловушка с пивом
Слизни реагируют на запах дрожжей. Для ловушки достаточно небольших емкостей и обычного пива.
"Закопайте небольшие контейнеры с пивом так, чтобы край был на уровне почвы. Слизни привлекаются запахом, падают внутрь и тонут", – посоветовал Стив Сильва, владелец ландшафтной компании из Массачусетса.
Метод прост и достаточно результативен, особенно при массовом скоплении вредителей.
Создание неблагоприятных условий
Слизни обожают прохладные и влажные укрытия. Поэтому важно:
- использовать хорошо дренированную почву;
- не переливать растения;
- регулярно убирать опавшие листья и органические остатки;
- рыхлить землю, чтобы разрушать кладки яиц.
"Поддержание чистоты на участке – ключ к профилактике. Убирайте мусор, сорняки и остатки растений, где слизни могут прятаться", – отметил Стив Сильва.
Растения, которых слизни избегают
Еще один естественный способ – высаживать культуры, которые слизням не нравятся.
К ним относятся:
- папоротники;
- чистец византийский;
- наперстянка;
- ароматные травы – розмарин, тимьян, лаванда, шалфей.
Слизням не нравится ворсистая текстура листьев и резкие запахи, поэтому такие растения уменьшают риск нашествия вредителей.
Когда стоит применять химические средства
Если природные методы не дали результата, можно использовать приманки с фосфатом железа.
"Приманки с фосфатом железа менее опасны для других животных и домашних любимцев, чем традиционные химикаты", – объяснил Стив Сильва.
Однако применять их следует осторожно, следуя инструкциям, поскольку любые химические средства могут влиять на полезных обитателей сада.
