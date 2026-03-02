Как избавиться от слизней на огороде и в саду: есть 5 способов

Слизни в небольшом количестве могут быть полезными, ведь они помогают разлагать органические остатки и обогащают почву питательными веществами. Однако массовое размножение быстро превращается в проблему: они поедают овощи, ягоды, цветы и декоративные растения, оставляя характерные дырки на листьях.

Видео дня

Самые активные слизни во влажную прохладную погоду, особенно вечером и утром. Эксперты рассказали о пяти проверенных способах борьбы со слизнями – без вреда для огорода и окружающей среды.

Самый простой метод

Ручной сбор – базовый способ, с которого советуют начинать эксперты. Лучшее время – утро или сумерки, когда слизни наиболее активны.

Наденьте перчатки, возьмите ведро с мыльной водой и осмотрите влажные места: под камнями, мульчей, листьями, у основания растений и под горшками. Собранных слизней можно уничтожить в мыльном растворе или вынести подальше от участка.

Диатомит (диатомовая земля)

Диатомит – это природный порошок из окаменевших водорослей. Он безопасен для людей и домашних животных, но повреждает тело слизней.

"Диатомовая земля является нетоксичной и эффективной альтернативой химическим средствам", – объяснила Гезер Стовен, доцент факультета аграрных наук Орегонского государственного университета.

Порошок насыпают вокруг растений в виде кольца примерно 2–3 см в ширину. Важно помнить: средство работает только в сухом состоянии, после дождя его нужно возобновлять.

Ловушка с пивом

Слизни реагируют на запах дрожжей. Для ловушки достаточно небольших емкостей и обычного пива.

"Закопайте небольшие контейнеры с пивом так, чтобы край был на уровне почвы. Слизни привлекаются запахом, падают внутрь и тонут", – посоветовал Стив Сильва, владелец ландшафтной компании из Массачусетса.

Метод прост и достаточно результативен, особенно при массовом скоплении вредителей.

Создание неблагоприятных условий

Слизни обожают прохладные и влажные укрытия. Поэтому важно:

использовать хорошо дренированную почву; не переливать растения; регулярно убирать опавшие листья и органические остатки; рыхлить землю, чтобы разрушать кладки яиц.

"Поддержание чистоты на участке – ключ к профилактике. Убирайте мусор, сорняки и остатки растений, где слизни могут прятаться", – отметил Стив Сильва.

Растения, которых слизни избегают

Еще один естественный способ – высаживать культуры, которые слизням не нравятся.

К ним относятся:

папоротники;

чистец византийский;

наперстянка;

ароматные травы – розмарин, тимьян, лаванда, шалфей.

Слизням не нравится ворсистая текстура листьев и резкие запахи, поэтому такие растения уменьшают риск нашествия вредителей.

Когда стоит применять химические средства

Если природные методы не дали результата, можно использовать приманки с фосфатом железа.

"Приманки с фосфатом железа менее опасны для других животных и домашних любимцев, чем традиционные химикаты", – объяснил Стив Сильва.

Однако применять их следует осторожно, следуя инструкциям, поскольку любые химические средства могут влиять на полезных обитателей сада.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что посадить рядом с капустой, чтобы избавиться от слизней.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.