Что сажают возле капусты: какие растения отпугивают вредителей

Капуста – один из лучших овощей для выращивания на собственном огороде. Она не требует сложного ухода, а урожай хорошо сохраняется даже без создания особых условий.

Однако сочные листья капусты все же нередко становятся лакомой мишенью для вредителей. Гусеницы, тля, слизни и капустная моль способны за несколько дней серьезно повредить растения. Но огородники с опытом знают: вместо агрессивных препаратов можно воспользоваться естественным методом защиты – высадить рядом растения, которые своим запахом и фитонцидами отпугивают насекомых. Какие именно культуры обладают нужными свойствами, рассказало издание "На пенсии".

Укроп

Высеянный возле капусты укроп действует как натуральный отпугиватель. Его ароматические вещества сдерживают капустную совку и одновременно привлекают полезных насекомых-опылителей и хищников, которые охотятся на тех, кто делает вред.

Эстрагон

Интенсивный запах эстрагона неприятен для капустной моли. Лучше всего размещать его вдоль краев грядки или между рядками.

Шалфей

Аромат шалфея уменьшает активность гусениц и сбивает с ориентации бабочек. Благодаря этому они реже откладывают яйца на листьях.

Мята, тимьян, полынь, базилик

Эфирные масла этих ароматных трав действуют как естественный барьер против различных вредителей:

полынь помогает против слизней и тли;

базилик отпугивает капустную белянку;

мята и тимьян уменьшают количество гусениц.

Бархатцы и календула

Эти декоративные растения не только украшают грядки, но и сдерживают тлю, белокрылку и личинок в почве. Их целесообразно высаживать по краям участка или между рядами капусты.

Чеснок и лук

Их насыщенный фитонцидный запах отпугивает капустную муху, белокрылку, тлю и почвенных вредителей. А срезанные зеленые перья чеснока и лука можно использовать как защитную мульчу.

Огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, арбузы

Благодаря крупным листьям эти культуры создают дополнительную защиту от слизней. Так количество нежелательных "посетителей" капустной грядки существенно уменьшается.

