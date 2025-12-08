Как быстро избавиться от крыс в саду без химии: три действенных способа

Крысы в саду или во дворе возле дома – это довольно неприятное явление. И не только потому, что они портят газоны, но и потому, что эти животные могут переносить опасные болезни.

Избавиться от грызунов достаточно легко, если знать несколько простых секретов, пишет Express. Эти хитрости помогут выгнать крыс без их травмирования.

Часто люди выбирают токсичные вещества с сильным запахом, отпугивающие грызунов. Однако можно обойтись продуктом, который есть на любой кухне и не требует от вас дополнительных затрат.

Речь идет о луке. Он содержит соединения серы, которые могут раздражать глаза и нос крысы.

Большое количество лука способно навредить грызунам, поскольку является токсичным для переваривания. Поэтому используйте маленькие куски. Их можно разложить в саду.

Еще один трюк – просто держать траву коротко подстриженной. Это лишит крыс мест для укрытия.

Не забывайте также, что крысы, как правило, не любят аромат определенных растений, таких как лаванда и мята, поэтому их можно посадить в саду как сдерживающий фактор. Целесообразно разместить растения не на одной клумбе, а в разных местах.

Следуя этим советам, вы сможете быстро прогнать надоедливых крыс и не волноваться, что могли навредить этим животным.

