Как отпугнуть мышей и крыс от дома без яда: природные запахи, которые они ненавидят

Мыши и крысы чаще всего попадают в дома в конце лета и осенью, когда источники пищи на открытом воздухе становятся дефицитными, а погода холодает, что заставляет их искать убежища в помещении. Это создает проблемы для многих домохозяйств, поскольку отпугнуть их порой не так легко.

Однако, решением может быть использование их острого обоняния. Специалисты по борьбе с вредителями обнаружили несколько ароматов и запахов, которые ненавидят как крысы, так и мыши, гарантируя, что они будут держаться подальше от вашей собственности. Поэтому, когда вы в следующий раз будете покупать аромат для дома, помните именно о них, пишет Express.

Лаванда

По словам специалистов, мыши и крысы ненавидят запах лаванды, поэтому использование спрея с её ароматом, эфирных масел или даже выращивание этого растения вблизи дома поможет их отпугнуть.

Или же вы можете приготовить собственную смесь, используя четверть-полстакана цветов на четверть стакана воды в бутылке с распылителем, чтобы отпугивать мышей на вашем участке. Ее нужно будет ежемесячно заменять.

Также рекомендуется размещать пакетики с сушеной лавандой в местах, куда могут проникнуть мыши.

Цитрусовые

Еще один сильный запах, который ненавидят крысы и мыши, – это цитрусовое масло. Лимонен, который содержится в пищевых ароматизаторах, духах, лекарствах и средствах для чистки, также присутствует в цитрусовых маслах, таких как лимон и апельсин.

По словам экспертов, эти масла очень эффективно отпугивают крыс и мышей от определенных участков или предметов.

Однако, из-за сильного действия цитрусовых масел, рекомендуется разбавлять их водой перед использованием.

Мята перечная

Перечная мята – еще один мощный аромат, который может отпугивать грызунов. Содержит ментол, он раздражает носовые полости мышей и крыс, вызывая дезориентацию.

Эксперты объяснили, что когда мыши чувствуют аромат перечной мяты, они ассоциируют его с опасностью и страхом. Как следствие, они будут избегать мест, где он присутствует, или пытаться держаться от него подальше как можно дольше.

Мята перечная также является распространенным ингредиентом в самодельных средствах от грызунов. Просто капните несколько капель на ватные шарики и поместите их в места, где обычно прячутся мыши.

Порошок чили

Чтобы найти экономически эффективное решение для отпугивания грызунов, рассмотрите порошок чили, который легко можно приобрести в большинстве супермаркетов.

"Это эффективное домашнее средство для избавления от мышей, поскольку он ужасно пахнет для них, и они не останутся рядом достаточно долго, чтобы их обоняние привыкло к нему", – говорят специалисты.

Чтобы этот метод сработал, вам понадобится примерно две столовые ложки порошка чили на литр воды, прежде чем добавлять его в распылитель или контейнер с дезинфицирующим средством для рук во время приготовления раствора. Вы также можете посыпать порошок чили в местах, где, как вы подозреваете, могут быть мыши.

