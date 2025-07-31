Из Минобороны необходимо уволить 3,5 тыс. работников, – Гудименко
30 июля Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины (ОАС МОУ) отчитался за первые 180 дней работы.
Во время публичного отчета председатель совета ветеран Юрий Гудименко озвучил ключевые требования к новому министру обороны Денису Шмыгалю.
Одним из основных требований стало выполнение рекомендаций функционального аудита, который ОАС МОУ провел в течение отчетного периода. По словам совета, аудит показал неэффективность и хаотичность работы министерства: дублирование функций, хаос в процессах, отсутствие лиц или подразделений, несущих ответственность за решения.
Оптимизация процессов в министерстве тесно связана, в частности, с сокращением или перенаправлением работников, выполняющих ненужные или дублирующие функции.
Юрий Гудименко также выразил надежду, что новый министр обороны Денис Шмыгаль будет более системно взаимодействовать с представителями ОАС МОУ.
"Мы можем дать министерству гораздо больше, чем это удалось при предыдущем министре", – отметил Гудименко.