Из Минобороны необходимо уволить 3,5 тыс. работников, – Гудименко

30 июля Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины (ОАС МОУ) отчитался за первые 180 дней работы.

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Во время публичного отчета председатель совета ветеран Юрий Гудименко озвучил ключевые требования к новому министру обороны Денису Шмыгалю.

Одним из основных требований стало выполнение рекомендаций функционального аудита, который ОАС МОУ провел в течение отчетного периода. По словам совета, аудит показал неэффективность и хаотичность работы министерства: дублирование функций, хаос в процессах, отсутствие лиц или подразделений, несущих ответственность за решения.

Оптимизация процессов в министерстве тесно связана, в частности, с сокращением или перенаправлением работников, выполняющих ненужные или дублирующие функции.

Юрий Гудименко также выразил надежду, что новый министр обороны Денис Шмыгаль будет более системно взаимодействовать с представителями ОАС МОУ.

"Мы можем дать министерству гораздо больше, чем это удалось при предыдущем министре", – отметил Гудименко.