УкраїнськаУКР
русскийРУС

Из Минобороны необходимо уволить 3,5 тыс. работников, – Гудименко

Мария Шевчук
Новости. Общество
1 минута
435
Из Минобороны необходимо уволить 3,5 тыс. работников, – Гудименко

30 июля Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины (ОАС МОУ) отчитался за первые 180 дней работы.

Видео дня

Во время публичного отчета председатель совета ветеран Юрий Гудименко озвучил ключевые требования к новому министру обороны Денису Шмыгалю.

Одним из основных требований стало выполнение рекомендаций функционального аудита, который ОАС МОУ провел в течение отчетного периода. По словам совета, аудит показал неэффективность и хаотичность работы министерства: дублирование функций, хаос в процессах, отсутствие лиц или подразделений, несущих ответственность за решения.

Оптимизация процессов в министерстве тесно связана, в частности, с сокращением или перенаправлением работников, выполняющих ненужные или дублирующие функции.

Юрий Гудименко также выразил надежду, что новый министр обороны Денис Шмыгаль будет более системно взаимодействовать с представителями ОАС МОУ.

"Мы можем дать министерству гораздо больше, чем это удалось при предыдущем министре", – отметил Гудименко.