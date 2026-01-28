Беженцев из Украины в Польше лишат выплат уже через 4 дня: что изменится с 1 февраля

В Польше изменятся правила выплаты родительской помощи по программе "800+" – 800 злотых на ребенка ежемесячно. Начиная с 1 февраля, то есть уже через четыре дня, выплаты прекратятся, а возобновятся только после повторной подачи заявления и только тем, кто будет отвечать требованиям государства.

Об этом сообщает Rzeczpospolita. Новые правила касаются всех украинских граждан со статусом временной защиты, которые получают "детские" выплаты "800+".

Их обяжут повторно подавать заявления в Управление социального страхования (ZUS), а также соответствовать требованиям касательно профессиональной деятельности. Право на возобновление выплат будут иметь только те, кто:

работает по трудовому договору или договору поручения ;

; является самозанятым в бизнесе ;

; является спортивным или докторским стипендиатом ;

; получает пособие по безработице или учится по стипендии.

Также важно, что для лиц, осуществляющих определенные виды профессиональной деятельности, база для расчета их пенсионных взносов и взносов на страхование по инвалидности составляла не менее 50% от минимальной заработной платы (в 2026 году – 2406 злотых). Для остальных этот порог составит 30% от минимальной заработной платы (1202 злотых). От этого требования освободят родителей детей с инвалидностью и лиц, подающих заявки на получение пособия на ребенка, который является гражданином Польши.

Как возобновить выплаты

В заявлении должны быть указаны:

Обязательный номер PESEL заявителя и ребенка.

заявителя и ребенка. Данные о пересечении границы .

. Подтверждение законности пребывания в Польше.

в Польше. Подтверждение соответствия требованиям профессиональной деятельности .

. Декларация о том, что ребенок посещает школу или детский сад в Польше.

Также в заявке будут новые вопросы по инвалидности ребенка.

Заместитель директора Департамента семейных пособий в главном офисе ZUS Ева Крисевич предупредила, что выплату помощи по программе "800+" могут приостановить в случае сомнений относительно того, проживает ли лицо в Польше, относительно профессиональной деятельности родителей или выполняет ли ребенок обязательное образование. "Мы регулярно ежемесячно будем проверять, выполняются ли эти условия", – подчеркнула она.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 5 марта в Польше начнут сворачивать "специальный режим" для украинских беженцев. Это означает, что украинцев лишат льгот, которые ввели в 2022 году – их переведут в общую систему временной защиты для всех иностранных граждан.

