Холоднее всего будет на западе: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на выходных. Карта

На выходных, 4-5 октября, ожидаются значительные температурные колебания на территории Украины. Холоднее всего будет на западе, теплее всего – на востоке и юго-востоке страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, распределение градусов снова будет в Украине неоднородным, а температура воздуха будет приблизительно такой:

в западных областях в пределах +9... +12 градусов;

в северных областях +12... +14;

в центральных областях +12... +18;

в южной части +15... +19 , в Крыму до +20;

, в Крыму до в восточных областях +15... +18 градусов.

Где ожидаются осадки

В субботу, 4 октября, дожди прогнозируются в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером осадки распространятся на северные и центральные регионы, остальная территория останется без дождя.

На следующий день, 5 октября, осадки возможны в восточных и южных областях, за исключением Одесской области. Кое-где они пройдут и на западе, тогда как другие регионы останутся сухими.

Погода в Киеве

В Киеве выходные обещают быть в основном сухими, без осадков. Лишь вечером в субботу возможен небольшой дождь, температура днем будет держаться на уровне +14...+15 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, туристов в Карпатах предостерегают быть осторожными из-за резкого ухудшения погодных условий. Снег, низкие температуры и сильный ветер повышают риск переохлаждения и травм.

