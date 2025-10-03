Холоднее всего будет на западе: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на выходных. Карта
На выходных, 4-5 октября, ожидаются значительные температурные колебания на территории Украины. Холоднее всего будет на западе, теплее всего – на востоке и юго-востоке страны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, распределение градусов снова будет в Украине неоднородным, а температура воздуха будет приблизительно такой:
- в западных областях в пределах +9... +12 градусов;
- в северных областях +12... +14;
- в центральных областях +12... +18;
- в южной части +15... +19, в Крыму до +20;
- в восточных областях +15... +18 градусов.
Где ожидаются осадки
В субботу, 4 октября, дожди прогнозируются в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером осадки распространятся на северные и центральные регионы, остальная территория останется без дождя.
На следующий день, 5 октября, осадки возможны в восточных и южных областях, за исключением Одесской области. Кое-где они пройдут и на западе, тогда как другие регионы останутся сухими.
Погода в Киеве
В Киеве выходные обещают быть в основном сухими, без осадков. Лишь вечером в субботу возможен небольшой дождь, температура днем будет держаться на уровне +14...+15 градусов.
