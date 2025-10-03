В Карпаты пришла настоящая зима: спасатели предупредили об опасности для жизни в горах. Видео

Туристов в Карпатах призывают быть осторожными из-за резкого ухудшения погодных условий. Снег, низкие температуры и сильный ветер повышают риск переохлаждения и травм.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области, отмечая важность проверки прогноза перед выходом в горы. Они предупреждают, что из-за плохой видимости и сильного ветра люди могут заблудиться или травмироваться.

Утром 1 октября на Черногорском хребте выпал первый снег.

Спасатели напоминают, что резкое снижение температуры, осадки и ветер делают горы особенно опасными для туристов. Они советуют выбирать соответствующую одежду и снаряжение и планировать маршрут в соответствии с погодными условиями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале октября погода в Украине порадует определенным потеплением вследствие смены воздушных потоков, но на выходных могут быть дожди. Заморозки возможны только в ночь на пятницу, и в период как минимум до середины следующей недели синоптики отрицательных значений температур не предвидят. Однако "минусы" могут быть на выходных на высокогорье Карпат, где также возможен дождь с мокрым снегом.

