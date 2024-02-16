Когда отмечают Вознесение Господне по новому календарю: значение праздника

Несмотря на то, что Православная церковь Украины с 1 сентября прошлого года перешла на новоюлианский календарь, сместив все праздники на 13 дней назад в фактическом календаре, не все даты религиозных торжеств изменились. Так даты праздников пасхального цикла и дальше высчитываются по-старому. Именно поэтому Пасху в этом году православные отмечают 5 мая, а не 31 марта, как католики.

В разные даты будет отмечаться и Вознесение Господне. OBOZ.UA рассказывает, когда будут праздновать его разные конфессии, а также напоминает о важности и особенностях праздника.

Когда Вознесение празднуют в 2024 году

Праздник чествует вознесение Иисуса Христа на небо после его чудесного воскресения. По библейским преданиям произошло это чудо на 40 день после возвращения распятого Спасителя в мир живых.

Следовательно, до сих пор это торжество отмечают в соответствующую дату. Для христиан западного обряда в этом году оно наступит 9 мая, а восточного – 13 июня. Как и Пасха, Вознесение является переходным праздником и ежегодно меняет свою дату.

Значение праздника Вознесения Господня

Евангелие пересказывает, что воскресший Христос пообещал своим ученикам пробыть с ними на земле еще 40 дней. Это время он провел по проповеди и пророчествованием того, что с его последующим пришествием наступит царство божие. В назначенный день Иисус собрал своих учеников на горе Елеон вблизи Иерусалима, благословил их и прямо на их глазах поднялся на небо.

Символически это чудо означало переход Христа от его человеческого облика к божественному. А также, что его добровольная жертва была принята богом, а людям – даровано прощение и теперь они получили небесного покровителя, который всегда находится на стороне верующих. Христос, покинувший земной мир, с этого момента считается постоянно духовно присутствующим в своей церкви.

Особенности праздника

Для православных христиан день Вознесения Господня является последним днем, когда принято здороваться словами "Христос воскрес!". Иисус покинул земной мир и пора постепенно возвращаться к привычной жизни.

У христиан разных конфессий в этот день считается праведным совершить паломничество в Иерусалим, чтобы взойти на Елеонскую гору и помолиться в священном месте. Просить бога в этот день принято о спасении души и благе для всего человечества.

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