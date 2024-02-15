Какие церковные праздники приходятся на март-2024: когда теперь отмечают Благовещение
Переход на новолианский календарь обусловил смещение дат церковных праздников на 13 дней. На март приходится несколько больших праздников, в частности Благовещение Пресвятой Богородицы и начало Великого поста.
Благовещение Пресвятой Богородицы верующие считают третьим самым важным днем после Рождества и Пасхи. В 2024 году оно приходится на 25 марта. Детальнее о календаре церковных праздников на первый весенний месяц – читайте в материале OBOZ.UA.
Когда Благовещение и начало поста
Согласно событиям, описанным в Евангелии, на Благовещение архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть – вскоре она непорочно начнет и родит Спасителя человечества.
Благовещение традиционно празднуют перед Пасхой, но с датой Пасхи оно не связано. Поскольку Рождество по новому календарю теперь празднуем 25 декабря, то и дата Благовещения сместилась. Отныне оно приходится на 25 марта. По старому стилю Благовещения праздновали 7 апреля.
А Великий пост начинается 18 марта и продлится до 4 мая. Пасха в 2024 году поздняя и приходится на 5 мая.
Календарь церковных праздников
Церковные праздники в марте 2024 года:
- 1 марта – день памяти преподобной мученицы Евдокии;
- 2 марта – верующие чествуют священномученика Феодота, епископа Киринейского;
- 3 марта – день святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 4 марта – день памяти преподобного Герасима на Иордане;
- 5 марта – чествование святого мученика Конона;
- 6 марта – верующие вспоминают 42 мучеников Аморийских;
- 7 марта – день священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;
- 8 марта – день памяти преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;
- 9 марта – день памяти 40 мучеников Севастийских;
- 10 марта – день памяти мучеников Кондрата, Киприана, Анекта и Крискента;
- 11 марта – чествуют святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
- 12 марта – день памяти преподобного исповедника Теофана Сигриянского, святого Григория Двоеслова;
- 13 марта – день перенесения мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
- 14 марта – день преподобного Венедикта;
- 15 марта – чествуют мучеников Агапия и шестерых других;
- 16 марта – день чествования вятых мучеников Савина и Папы;
- 17 марта – Прощенное воскресенье, день преподобного Алексия, мужа Божия;
- 18 марта – начало Великого поста, день святого Кирилла;
- 19 марта – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии;
- 20 марта – день памяти преподобных Отцов в обители святого Саввы;
- 21 марта – чтят преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
- 22 марта – день памяти священномученика Василия Анкирского;
- 23 марта – чествуют святого преподобномученика Никона и учеников его;
- 24 марта – Предпразденство Благовещения, день преподобного Захарии;
- 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 26 марта – Собор архангела Гавриила;
- 27 марта – день памяти мученицы Матроны Солунской;
- 28 марта – день памяти преподобного Иллариона Нового;
- 29 марта – день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского;
- 30 марта – день преподобного Иоанна Лествичника;
- 31 марта – чествуют священномученика Ипатия, епископа Гангрского.
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