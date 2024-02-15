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Какие церковные праздники приходятся на март-2024: когда теперь отмечают Благовещение

Алина Милсент
Праздники
2 минуты
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Какие церковные праздники приходятся на март-2024: когда теперь отмечают Благовещение

Переход на новолианский календарь обусловил смещение дат церковных праздников на 13 дней. На март приходится несколько больших праздников, в частности Благовещение Пресвятой Богородицы и начало Великого поста.

Благовещение Пресвятой Богородицы верующие считают третьим самым важным днем после Рождества и Пасхи. В 2024 году оно приходится на 25 марта. Детальнее о календаре церковных праздников на первый весенний месяц – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда Благовещение и начало поста

Согласно событиям, описанным в Евангелии, на Благовещение архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть – вскоре она непорочно начнет и родит Спасителя человечества.

Благовещение традиционно празднуют перед Пасхой, но с датой Пасхи оно не связано. Поскольку Рождество по новому календарю теперь празднуем 25 декабря, то и дата Благовещения сместилась. Отныне оно приходится на 25 марта. По старому стилю Благовещения праздновали 7 апреля.

А Великий пост начинается 18 марта и продлится до 4 мая. Пасха в 2024 году поздняя и приходится на 5 мая.

Календарь церковных праздников

Церковные праздники в марте 2024 года:

  • 1 марта – день памяти преподобной мученицы Евдокии;
  • 2 марта – верующие чествуют священномученика Феодота, епископа Киринейского;
  • 3 марта – день святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
  • 4 марта – день памяти преподобного Герасима на Иордане;
  • 5 марта – чествование святого мученика Конона;
  • 6 марта – верующие вспоминают 42 мучеников Аморийских;
  • 7 марта – день священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;
  • 8 марта – день памяти преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;
  • 9 марта – день памяти 40 мучеников Севастийских;
  • 10 марта – день памяти мучеников Кондрата, Киприана, Анекта и Крискента;
  • 11 марта – чествуют святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
  • 12 марта – день памяти преподобного исповедника Теофана Сигриянского, святого Григория Двоеслова;
  • 13 марта – день перенесения мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
  • 14 марта – день преподобного Венедикта;
  • 15 марта – чествуют мучеников Агапия и шестерых других;
  • 16 марта – день чествования вятых мучеников Савина и Папы;
  • 17 марта – Прощенное воскресенье, день преподобного Алексия, мужа Божия;
  • 18 марта – начало Великого поста, день святого Кирилла;
  • 19 марта – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии;
  • 20 марта – день памяти преподобных Отцов в обители святого Саввы;
  • 21 марта – чтят преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
  • 22 марта – день памяти священномученика Василия Анкирского;
  • 23 марта – чествуют святого преподобномученика Никона и учеников его;
  • 24 марта – Предпразденство Благовещения, день преподобного Захарии;
  • 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 26 марта – Собор архангела Гавриила;
  • 27 марта – день памяти мученицы Матроны Солунской;
  • 28 марта – день памяти преподобного Иллариона Нового;
  • 29 марта – день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского;
  • 30 марта – день преподобного Иоанна Лествичника;
  • 31 марта – чествуют священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

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