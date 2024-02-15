Какие церковные праздники приходятся на март-2024: когда теперь отмечают Благовещение

Переход на новолианский календарь обусловил смещение дат церковных праздников на 13 дней. На март приходится несколько больших праздников, в частности Благовещение Пресвятой Богородицы и начало Великого поста.

Благовещение Пресвятой Богородицы верующие считают третьим самым важным днем после Рождества и Пасхи. В 2024 году оно приходится на 25 марта. Детальнее о календаре церковных праздников на первый весенний месяц – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда Благовещение и начало поста

Согласно событиям, описанным в Евангелии, на Благовещение архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть – вскоре она непорочно начнет и родит Спасителя человечества.

Благовещение традиционно празднуют перед Пасхой, но с датой Пасхи оно не связано. Поскольку Рождество по новому календарю теперь празднуем 25 декабря, то и дата Благовещения сместилась. Отныне оно приходится на 25 марта. По старому стилю Благовещения праздновали 7 апреля.

А Великий пост начинается 18 марта и продлится до 4 мая. Пасха в 2024 году поздняя и приходится на 5 мая.

Календарь церковных праздников

Церковные праздники в марте 2024 года:

1 марта – день памяти преподобной мученицы Евдокии;

2 марта – верующие чествуют священномученика Феодота, епископа Киринейского;

3 марта – день святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

4 марта – день памяти преподобного Герасима на Иордане;

5 марта – чествование святого мученика Конона;

6 марта – верующие вспоминают 42 мучеников Аморийских;

7 марта – день священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;

8 марта – день памяти преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;

9 марта – день памяти 40 мучеников Севастийских;

10 марта – день памяти мучеников Кондрата, Киприана, Анекта и Крискента;

11 марта – чествуют святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

12 марта – день памяти преподобного исповедника Теофана Сигриянского, святого Григория Двоеслова;

13 марта – день перенесения мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;

14 марта – день преподобного Венедикта;

15 марта – чествуют мучеников Агапия и шестерых других;

16 марта – день чествования вятых мучеников Савина и Папы;

17 марта – Прощенное воскресенье, день преподобного Алексия, мужа Божия;

18 марта – начало Великого поста, день святого Кирилла;

19 марта – день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии;

20 марта – день памяти преподобных Отцов в обители святого Саввы;

21 марта – чтят преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;

22 марта – день памяти священномученика Василия Анкирского;

23 марта – чествуют святого преподобномученика Никона и учеников его;

24 марта – Предпразденство Благовещения, день преподобного Захарии;

25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;

26 марта – Собор архангела Гавриила;

27 марта – день памяти мученицы Матроны Солунской;

28 марта – день памяти преподобного Иллариона Нового;

29 марта – день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского;

30 марта – день преподобного Иоанна Лествичника;

31 марта – чествуют священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

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