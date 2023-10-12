Как назвать на украинском 'квартиру со всеми удобствами': правильный перевод

Хозяева пытаются создать домашний уют, который зависит от правильно подобранной мебели, цветов или отделки интерьера. Такие дома на русском называют "квартира со всеми удобствами", но не все знают, как это звучит на украинском.

Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко. По его словам, часто можно услышать в разговоре такой вариант, как "квартира з усіма зручностями".

Но это калька с русского и такой перевод неправильный. На нашем языке нужно говорить: "квартира з усіма вигОдами".

В украинском есть слово "вИгода" – то, что дает хорошие последствия или прибыль, но есть и слово "вигОда", что означает благоприятные условия или удобство в чем-то.

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Также Авраменко объяснил, говорят ли на украинском языке "холостяк". Языковед отметил, что такого обозначения холостого мужчины лучше избегать. В нашем языке есть более подходящий ответчик.

Издавна холостого мужчину в Украине называют парубком, а мужчину постарше старим парубком.

Относительно женщин, в украинском языке бытует две параллельные формы – "незаміжня" та "неодружена". Однако в деловой речи лучше употреблять второй вариант.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, почему в украинском языке нет слова "скрупулезный".

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