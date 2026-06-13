Грозы и град: синоптик предупредила о непогоде в Украине. Карта

В воскресенье, 14 июня, Украину может накрыть балтийский циклон "Сабина". Из-за таких воздушных масс в некоторых регионах возможны дожди, местами грозовые.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Кроме того, ряд регионов накроет град.

Погода в Украине и Киеве 14 июня

По словам синоптика, грозовые дожди с градом ожидаются в западных, северных и большинстве центральных регионов, а также вечером в Одесской и Николаевской областях.

В то же время на востоке, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму 14 июня сохранится сухая погода. Температура воздуха в течение дня +19... +24 градуса, на западе +17... +22 градуса, на юге +23... +26 градусов.

В Киеве в воскресенье ожидается дождь, вероятно с грозой. Температура воздуха днем около +20 градусов. На следующей неделе, по словам Диденко, в Украине также ожидаются дожди.

По информации Укргидрометцентра, завтра ночью будет холоднее всего в Черниговской и Кировоградской областях: ночью столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Днем в Черкасской, Николаевской и Луганской областях воздух прогреется до +25 градусов. Дожди будут идти преимущественно в северных и центральных регионах, а также местами на западе и юге.

Напомним, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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